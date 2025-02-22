¥Ï¥Þ¥¹ ¿·¤¿¤Ë¿Í¼Á¤ÎÃËÀ6¿Í¤ò²òÊü ÄäÀï¹ç°ÕÂè1ÃÊ³¬¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤¿À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü´°Î»¡¢º£¸å Âè2ÃÊ³¬¤Ë¸þ¤±¤¿´ÖÀÜ¸ò¾Ä¤Ø
¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ë6¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç°Õ¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï22Æü¡¢¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¿Í¼Á6¿Í¤ò¿·¤¿¤Ë²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÃÊ³¬¤«¤é¤Ê¤ëÄäÀï¹ç°Õ¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á25¿Í¤È8¿Í¤Î°äÂÎ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ33¿Í¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Â¸¤¹¤ë¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ï¤³¤ì¤Ç´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÍè½µ¡¢4¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢º£¸å¡¢¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤ä»Ä¤ê¤Î¿Í¼ÁÁ´°÷¤Î²òÊü¤òÌÜ»Ø¤¹ÄäÀï¹ç°Õ¤ÎÂè2ÃÊ³¬¤Ë¸þ¤±¤¿´ÖÀÜ¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ï¹Â¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£