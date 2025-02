この“寝落ち”、かわいすぎる……! YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、手の中で赤ちゃん猫を寝かしつける様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてキュートなの!」「この表情は異次元のかわいさ」などの声が続出しました。

まだまだ遊びたい様子だけど…?

注目を集めたのは「Easy way to lull Pudding kittens to sleep」という動画。

飼い主さんの両手の中にすっぽりとおさまる1匹のかわいい赤ちゃん猫は、ブリティッシュショートヘアの「プリン」。飼い主さんがプリンちゃんを手のひらに乗せているのは、これから寝かしつけるためです。まだまだ遊びたい様子のプリンちゃんですが、果たして寝てくれるのでしょうか?

実は、飼い主さんにはプリンちゃんを寝かしつけるとっておきの裏技があるのです。それはずばり「マッサージ」。

飼い主さんはプリンちゃんを抱いたまま、耳の横や額を優しくなで始めました。リラックス効果抜群の飼い主さんのマッサージは、プリンちゃんを心地よい眠りへと誘います。

すると、プリンちゃんの表情があっという間にとろ〜んととろけてしまいました。その後も飼い主さんのナデナデが続くと、「はぁ〜、気持ちいいニャ〜」と安心しきった様子でウトウトするプリンちゃん。幸せそうに眠りにつく姿は「かわいい」以外の何物でありません。気付くと、プリンちゃんはすっかり夢の中。天使のような愛らしい姿に、誰しもが癒やされるのではないでしょうか。

視聴者からは「こんなにかわいい顔をされたらたまらないね、メロメロになっちゃう」「プリンちゃんのウトウトする姿は、見ているだけで幸せな気分になれる」などの声が寄せられ、皆さんプリンちゃんのかわいさにノックアウト状態のよう。プリンちゃんの愛らしさを、動画でぜひ確かめてみてくださいね。