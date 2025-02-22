°ì»þ¤ÏµÕÅ¾µö¤¹¤â¡¢Ç´¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¿À¸Í¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¡¡º£Àá¤Ï¡ÈÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ø´ø´±¤Ï¾Î»¿¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀï¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë²¦¼Ô¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡£
Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¯¡£56Ê¬¤ËÆÁ¸µÍªÊ¿¤¬FK¤òÄ¾ÀÜ·è¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢70Ê¬¤È75Ê¬¤Ë¿À¸Í¤Î¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¼ºÅÀ¤Ç¡¢Á°Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê0-4¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£¤µ¤é¤Ë85Ê¬¤Ë¤ÏÀõÌîÍºÌé¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò°ð³À¾Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì²óµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Î®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤¹¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¤äÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á°Àá¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼«ÌÇ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ËËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤ÀÁª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö»ê¤ë½ê¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀï¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê£¿ôÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³«ËëÅö½é¤«¤é¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï2ÅÀ¤È¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¡ØDAZN¡Ù¤è¤ê¡Ë
º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿À¸Í¤òÁê¼ê¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¼¡Àá¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎFCÅìµþÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¡£
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 22, 2025
¥´¡¼¥ë (56)¡ÃShuhei Tokumoto
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¤¤¤Þ¤¹¤° #DAZN ¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ÑÀïµ¡Ç½¡Ö#FanZone¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤³¤Î¶½Ê³¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦
DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæpic.twitter.com/5ClwHbE7nd