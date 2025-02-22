11Ç¯±Û¤·¤Î´ê¤¤³ð¤¦¡¢35ºÐ½÷Í¥¤¬15Ç¯¤Ö¤êÆüËÜÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤¥é¥¤¥ÖËþµÊ¡Ö¤À¡¼¤¤¤¹¤¡×
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬¼ê¤òÃ¡¤´ÑµÒ¤òÀú¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó(35)= Ä¹ºê¸©ÅìÈàµÏÄ®½Ð¿È¡£¡Ö¤À¡¼¤¤¤¹¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢21Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖMinority¡×¤òBGM¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²ñ¾ì³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãç¤Ï2014Ç¯¤Ë¡ÖI will love GREEN DAY forever¡×¡ÖLIVE¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£