【モデルプレス=2025/02/22】アイドルプロジェクトKAWAII LAB.の発足3周年を記念して、KAWAII LAB.メンバー全員が集結する「KAWAII LAB. 3rd Anniversary Special LIVE 〜わたし“たち”の一番かわいいところ〜 supported by UP-T」が2月22日にKアリーナ横浜にて開催された。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが各々のステージを展開し、約20,000人のファンが集結した。

◆「カワラボ」グループ集結 チケット完売

◆CUTIE STREETからFRUITS ZIPPERまで カバーも披露

◆カワラボメンバー全員で「わたしの一番かわいいところ」披露

◆「KAWAII LAB. 3rd Anniversary Special LIVE」セットリスト

KAWAII LAB.主催イベントとしては史上最大規模のアリーナ公演にもかかわらず、チケットは完売。この3連休はあいにく厳しい寒波に見舞われたが、それぞれのファンが会場を熱気で包みこんだ。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組が、雑誌「LARME」が手掛けたガーリーな衣装でステージに登場すると、まずはFRUITS ZIPPERの楽曲「超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜」で開幕。メンバーたちは自由に動き回り、お互いにアイコンタクトを交わしたりと、まるで祝祭のような雰囲気が広がった。そのエネルギッシュなパフォーマンスに、観客もペンライトを振りながら熱狂的に応えた。グループの自己紹介の後は、FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌と真中まながステージに残り、KAWAII LAB.の振り返りのコーナーへ。鎮西は「38名が所属しているということで、すごい3年で増えましたね。こんなにKAWAII LAB.ファミリーが増えました!」としみじみと歴史を振り返った。真中が「もっともっとお腹から声出せますか〜?」と力強く呼びかけると、KAWAII LAB. MATESが登場し、オリジナル曲「わたしの進路が決まったら」など2曲をフレッシュにパフォーマンス。瑞々しい彼女たちのパフォーマンスは明るく弾けるようなエネルギーに満ちており、会場全体がハッピーなオーラに包まれた。ここでKAWAII LAB. MATESから新メンバーとして鈴木花梨と山本るしあの加入が発表され、会場からは驚きの声が上がった。ここからはOvertureに合わせてクラップが起こるなか、CUTIE STREETが登場。「ひたむきシンデレラ!」「ハロハロミライ」に続いて、披露されたのはFRUITS ZIPPERの「NEW KAWAII」。桜庭遥花のセリフに会場からは大きな歓声が起こり、CUTIE STREETのメンバーは精一杯のかわいさを届けていく。さらに「ちきゅーめいくあっぷ計画」「ハッピー世界!」と多彩な楽曲をパフォーマンスし、会場を“きゅーすと”色に染め上げていった。ラストを飾ったのは彼女たちの代表曲「かわいいだけじゃだめですか?」。「待ってました」と言わんばかりの大きな歓声が沸き起こり、ファンのコールに包まれながら熱狂的なパフォーマンスを披露した。続いてSWEET STEADYが登場し、「なんてねっ!」「ハートの魔法」「ダイヤモンドデイズ」といった昨年のデビューから大切に歌い繋いできた楽曲をパフォーマンスし、“すいすて”らしいムードへと誘う。山内咲奈の呼びかけから「かわいいだけじゃだめですか?」のカバーを披露し、CUTIE STREETとは違う7人の個性が光ったステージを展開。「ぱじゃまぱーてぃー!」ではファンのコールがテンポ良く響き渡り、一体感のあるライブを作り上げる。最後には彼女たちの始まりの楽曲「始まりの合図」を披露し、庄司なぎさは「こんなに大きなステージに立たせていただいて嬉しいです」と感謝を述べてライブを締めくくった。SWEET STEADYからのバトンを受け取ったのはCANDY TUNE。「エトセトLOVE YOU」「倍倍FIGHT!」とエネルギーに満ちた華やかなパフォーマンスで会場のボルテージを高めていくと、MCで福山梨乃が会場のファンを煽り、SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー!」のカバーを披露。かっこいいだけではない、キュートなCANDY TUNEも魅せ、会場は多幸感で満たされる。そこから振り付けが印象的な準備運動ソング「備えあれば無問題」、7人の道のりが詰まった疾走感あふれる「ナナイロプロローグ」を立て続けに披露。ラストにはTikTokでバズり、ライブのキラーチューンとなっている「キス・ミー・パティシエ」で会場の熱気をもう一段階高めていった。最後に登場したのはFRUITS ZIPPER。「NEW KAWAII」が「第66回日本レコード大賞」優秀作品賞を受賞し、さいたまスーパーアリーナと神戸ワールド記念ホールにてデビュー3周年ライブが決定するなど、この先も勢いは止まらない。「ぴゅあいんざわーるど」「NEW KAWAII」とこれまで幾多のフロアを沸かせてきた楽曲たちが披露されると、会場の盛り上がりは最高潮に。先月配信されたばかりの新曲「かがみ」はスマートフォンでの動画撮影が可能ということで、ファンはじっくりと耳を傾けて聴いていたのが印象的だった。「キス・ミー・パティシエ」のカバーではキュートな歌声を響かせ、Kアリーナ横浜の広大な空間を7色に彩る。後半には「フルーツバスケット」「君の明るい未来を追いかけて」「完璧主義で☆」が矢継ぎ早に畳みかけられ、ライブの余韻に浸る間もなく駆け抜けた。エンディングはKAWAII LAB.のメンバー全員がステージに再登場。松本かれんのタイトルコールで、FRUITS ZIPPERの人気を押し上げた楽曲であり、KAWAII LAB.の原点でもある「わたしの一番かわいいところ」を全員で歌い上げ、会場に“NEW KAWAII”が届けられた。最後にはKAWAII LAB.総合プロデューサーの木村ミサが登場し「3周年でこんな大きなステージに立たせていただけるなんて、3年前は思ってもいなかったんですけど、みなさんのおかげで4グループとKAWAII LAB. MATESがこのステージに立つことができました」と集まったファンに感謝した。続けて木村から『KAWAII LAB. AUDITION 2025』と、5月24日と25日に幕張メッセイベントホールにて『KAWAII LAB. SESSION』が開催されることが発表され、観客からは大きな歓声が起きた。(modelpress編集部)FRUITS ZIPPER/CANDY TUNE/SWEET STEADY/CUTIE STREET1. 超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜KAWAII LAB. MATES1. NEW KAWAII ※FRUITS ZIPPER楽曲カバー2. わたしの進路が決まったらCUTIE STREET1. ひたむきシンデレラ!2. ハロハロミライ3. NEW KAWAII ※FRUITS ZIPPER楽曲カバー4. ちきゅーめいくあっぷ計画5. ハッピー世界!6. かわいいだけじゃだめですか?SWEET STEADY1. なんてねっ!2. ハートの魔法3. ダイヤモンドデイズ4. かわいいだけじゃだめですか? ※CUTIE STREET楽曲カバー5. ぱじゃまぱーてぃー!6. 始まりの合図CANDY TUNE1. エトセトLOVE YOU2. 倍倍FIGHT!3. ぱじゃまぱーてぃー! ※SWEET STEADY楽曲カバー4. 備えあれば無問題5. ナナイロプロローグ6. キス・ミー・パティシエFRUITS ZIPPER1. ぴゅあいんざわーるど2. NEW KAWAII3. かがみ4. キス・ミー・パティシエ ※CANDY TUNE楽曲カバー5. フルーツバスケット6. 君の明るい未来を追いかけて7. 完璧主義で☆ALL LINEUP1. わたしの一番かわいいところ【Not Sponsored 記事】