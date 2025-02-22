新体制timeleszが『with MUSIC』で地上波初歌唱！最新曲「Rock this Party」を披露
■最新曲「Rock this Party」は、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞！
timeleszの仲間探しの旅『timelesz project- AUDITION -』（通称：タイプロ）でエントリー数1万8,922件のなかから10ヵ月におよぶオーディションで選ばれた新メンバーが加入し、新体制となったtimeleszが、3月8日放送の日本テレビ『with MUSIC』で地上波初歌唱。
菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞した最新曲「Rock this Party」を披露する。
新メンバーとMCの有働由美子、アーティストナビゲーターの松下洸平とのトークにも注目だ。
なお、その他の出演アーティストは3月1日に発表される。
番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
03/08（土）19:56～20:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
出演アーティスト：timelesz 他
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
https://ovtp.jp/