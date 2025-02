高橋優『THE FIRST TAKE』で披露した「明日はきっといい日になる」「キセキ」の音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■高橋優は1月17日に『THE FIRST TAKE』に初登場!

高橋優が本日2月22日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)で披露した「明日はきっといい日になる」「キセキ」の音源を各種ストリーミングサービスにて配信リリースした。

高橋優は1月17日に『THE FIRST TAKE』に初登場し、「明日はきっといい日になる」を披露。同月29日には自身9枚目となるアルバム『HAPPY』からTBS『news23』のエンディングテーマでもあった「キセキ」のパフォーマンスを披露した。

人々の背中を押すエールソング「明日はきっといい日になる」、多くの人の心に温かく寄り添い愛される「キセキ」の一発撮りのパフォーマンス音源をぜひ聴いてみよう。

また、高橋優はニューアルバム『HAPPY』を携えたツアー『高橋 優 LIVE TOUR 2025 「ARE YOU HAPPY?」』を2月22日から開催。

山梨・YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 大ホールで行われたツアー初日公演では、アルバム『HAPPY』の楽曲を初披露しファンを喜ばせた。

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

ALBUM『HAPPY』

2025.02.22 ON SALE

DIGITAL SINGL「明日はきっといい日になる - From THE FIRST TAKE」

2025.02.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キセキ - From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

高橋優 OFFICIAL SITE

https://www.takahashiyu.com/