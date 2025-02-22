²È¤Î¸°¤¬¤Ê¤¤¡ª ¸¼´ØÁ°¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎÙ¤ÎÉô²°¤ÎÃËÀ¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡¿¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡
¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡Ù¡Êº´ÁÒ°Ë¿¥¡§Ãø¡¢²¤ºä¥Ï¥ë¡§¥¤¥é¥¹¥È/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥¢¥é¥µ¡¼¤ÎËüÎ¤»Ò¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤ò¥Ó¡¼¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÇÈ¯»¶¤¹¤ë¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢¸°¤òÍî¤È¤·¤Æ²È¤ÎÁ°¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÎÙ¿Í¤ÎÃËÀ¡¦²¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»×¤ï¤ÌºÆ³«¤«¤éÄ¹Ç¯Îø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËüÎ¤»Ò¤ÎÆü¾ï¤¬Ã¸¤¯¿§ÉÕ¤»Ï¤á¡¼¡¼¡£Îø°¦¾®Àâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥ºÊ¸¸Ëwith¡×¤«¤é´©¹Ô¤Î¡¢Îø°¦²¼¼ê¤ÊÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎºÆ²ñ
¡Ö¤¨¤Ã¡¢±³¡Ä¡Ä¡£¸°¤Ï¡©¡×
¡¡¤Þ¤À½ë¤¤À¹¤ê¤ÎÈ¬·î²¼½Ü¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¶âÍË¤ÎÆó½½»þ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡»ä¡¢Èø´ØËüÎ¤»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î²È¤Î¸°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¡©¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Îº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤³¡©¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸ÞÊ¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¡¢´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊª¤ÏºâÉÛ¤È²È¤Î¸°¤Î¤ß¡£¥¹¥Þ¥Û¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¾Âµ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡Çã¤¤ÊªÂÞ¤ò¥¬¥µ¥´¥½¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢´é¤¬°ú¤¤Ä¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô½Ð¤·¤ÆÂÞ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤¦¤È¤¦¸°¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¤È¤·¤¿¡Ä¡Ä¡©
¡¡¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¤¼òÀ¹¤ê¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ°¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤«¤é¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë´ã¶À¡¢¥é¥Õ¤¹¤®¤ëÉô²°Ãå¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤À¡£¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤È±¤ÏÅ¬Åö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ü¤µ¤Ü¤µ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Í§Ã£¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤è¤¦¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ê¾å¤²¤À¡£
¡¡¤³¤Î³æ¹¥¤Ç¸°ÁÜ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£¤»¤á¤Æ¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤ä¡¢¸°¤òÊÄ¤áËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡© ³«¤¤¤Æ¤ë¡©¤È¡¢°ì½Öµ¤»ý¤Á¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥¬¥Á¥ã¥ó¤È²»¤¬¤¹¤ë¤À¤±¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸°¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î´ÖÈ´¤±¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤óàÇ¤òÈï¤Ã¤¿»äá¤¬¡¢¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤Ã¤¿Æ»¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤»ä¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¤·¤Æ»×¤¤¤¤ê°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¤â¤Á¤í¤ó¡¢³«¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡È¾Ê¬µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤È¤¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¡À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¤¤¤¨¡×
¡¡¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÎÈà¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤³æ¹¥¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¡£
¡¡Çã¤¤ÊªÂÞ¤òÄó¤²¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÎÙ¤Î³ÑÉô²°¤Î½»¿Í¤À¤í¤¦¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤º¡¢·Ú¤¯²ñ¼á¤ò¤·¤Æ¸°¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà¤¬¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÊý¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¸°¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¡¡¸Þ³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆó³¬¤Ë¤¢¤ë»ä¤ÎÉô²°¤ÎÎÙ¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê³æ¹¥¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤´°§»¢¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ°¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ï¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¡¡Èý¤¬È¾Ê¬¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢»ëÀþ¤ò¾²¤ËÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡£°ì½ï¤ËÁÜ¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ò»ä¤Î¼ºÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Íî¤È¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¡©¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤éËÜµ¤¤ÇÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ»Ã¼¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃæ¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¾ð¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤Þ¤È¤â¤ËÈà¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤ºÌÜ¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤ÞÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ËÅÅÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸°¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£¤½¤Á¤é¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ÁÜ¤·¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¬¤Ã¤¯¤ê¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÅ¹Æâ¤òÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÆ»Ï©¤òÁÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¿´¶¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤¹¤®¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Û¤é¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤êÁÜ¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£³¬ÃÊ¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡©¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£³¬ÃÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ä¤Ï¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥¢¥é¥µ¡¼¤ÎËüÎ¤»Ò¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤ò¥Ó¡¼¥ë¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ÇÈ¯»¶¤¹¤ë¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢¸°¤òÍî¤È¤·¤Æ²È¤ÎÁ°¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÎÙ¿Í¤ÎÃËÀ¡¦²¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£»×¤ï¤ÌºÆ³«¤«¤éÄ¹Ç¯Îø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËüÎ¤»Ò¤ÎÆü¾ï¤¬Ã¸¤¯¿§ÉÕ¤»Ï¤á¡¼¡¼¡£Îø°¦¾®Àâ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥ºÊ¸¸Ëwith¡×¤«¤é´©¹Ô¤Î¡¢Îø°¦²¼¼ê¤ÊÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¬¡¢¤ª¤È¤Ê¤êÍÍ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡£¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÎºÆ²ñ
¡Ö¤¨¤Ã¡¢±³¡Ä¡Ä¡£¸°¤Ï¡©¡×
¡¡¤Þ¤À½ë¤¤À¹¤ê¤ÎÈ¬·î²¼½Ü¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¶âÍË¤ÎÆó½½»þ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡»ä¡¢Èø´ØËüÎ¤»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤ÎÁ°¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î²È¤Î¸°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¡©¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Îº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤³¡©¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸ÞÊ¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¡¢´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊª¤ÏºâÉÛ¤È²È¤Î¸°¤Î¤ß¡£¥¹¥Þ¥Û¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¾Âµ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡Çã¤¤ÊªÂÞ¤ò¥¬¥µ¥´¥½¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢´é¤¬°ú¤¤Ä¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô½Ð¤·¤ÆÂÞ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤¦¤È¤¦¸°¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¤È¤·¤¿¡Ä¡Ä¡©
¡¡¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¤¼òÀ¹¤ê¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ°¤À¡£
¡¡¤·¤«¤â¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤«¤é¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë´ã¶À¡¢¥é¥Õ¤¹¤®¤ëÉô²°Ãå¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤À¡£¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤È±¤ÏÅ¬Åö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÃÄ»Ò¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ü¤µ¤Ü¤µ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Í§Ã£¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤è¤¦¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ê¾å¤²¤À¡£
¡¡¤³¤Î³æ¹¥¤Ç¸°ÁÜ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£¤»¤á¤Æ¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤ä¡¢¸°¤òÊÄ¤áËº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡© ³«¤¤¤Æ¤ë¡©¤È¡¢°ì½Öµ¤»ý¤Á¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£
¡¡°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥¬¥Á¥ã¥ó¤È²»¤¬¤¹¤ë¤À¤±¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸°¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î´ÖÈ´¤±¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤â¤Á¤í¤óàÇ¤òÈï¤Ã¤¿»äá¤¬¡¢¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤Ã¤¿Æ»¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤¢¤¤é¤á¤Î°¤¤»ä¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁàºî¤·¤Æ»×¤¤¤¤ê°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¤â¤Á¤í¤ó¡¢³«¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡È¾Ê¬µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤È¤¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¡À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¡Ä¤¤¤¨¡×
¡¡¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÎÈà¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤³æ¹¥¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¡£
¡¡Çã¤¤ÊªÂÞ¤òÄó¤²¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÎÙ¤Î³ÑÉô²°¤Î½»¿Í¤À¤í¤¦¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤º¡¢·Ú¤¯²ñ¼á¤ò¤·¤Æ¸°¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÈà¤¬¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö¤ªÎÙ¤ÎÊý¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¸°¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×
¡¡¸Þ³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆó³¬¤Ë¤¢¤ë»ä¤ÎÉô²°¤ÎÎÙ¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê³æ¹¥¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤´°§»¢¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ°¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ï¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
¡¡Èý¤¬È¾Ê¬¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢»ëÀþ¤ò¾²¤ËÍî¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡£°ì½ï¤ËÁÜ¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ò»ä¤Î¼ºÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Íî¤È¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¡©¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤éËÜµ¤¤ÇÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ»Ã¼¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃæ¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¾ð¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤Þ¤È¤â¤ËÈà¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤ºÌÜ¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤ÞÅú¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ËÅÅÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸°¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£¤½¤Á¤é¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ÁÜ¤·¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¬¤Ã¤¯¤ê¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÅ¹Æâ¤òÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÆ»Ï©¤òÁÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¿´¶¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤¹¤®¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Û¤é¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤êÁÜ¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£³¬ÃÊ¡© ¤½¤ì¤È¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡©¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£³¬ÃÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ä¤Ï¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£