º´Æ£Î´ÂÀ¡¢¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤¬½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç³«ºÅ¸«Á÷¤ê¡¡¶»Ãæ¤Ä¤Å¤ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¡¢²ù¤·¤µ¤È¡¢ÌµÇ°¤µ¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5·î3Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡Øº´Æ£²»³Úº×¡Ù¤¬¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç³«ºÅ¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶»Ãæ¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²û¤«¤·¤¤¡Ä¡ªµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Öº´Æ£Î´ÂÀ¤¿¤Á
¡¡ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄµÁÆÁ¡¢ÄÍËÜ¹â»Ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄé¹¬É§»á¤Û¤«¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆµÜÀîÂçÊå¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£º´Æ£Î´ÂÀ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Á´Ê¸
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¡Øº´Æ£²»³Úº×¡Ù¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿5·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Äº£¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¡¢²ù¤·¤µ¤È¡¢ÌµÇ°¤µ¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
²»³Úº×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À½Ð±é¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´û¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤éËÍ¤Î25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤Ç½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢Æüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡Ä¤³¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Î°Ù¤Ë¤ÈÆ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿°Ñ°÷²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÔ¹ç¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤òÀ°¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¡½¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡½¡½¡½
¥¤¥Ù¥ó¥È¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾å¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¤ª¼êÂ³¤¤Ç¤´ÌÌÅÝ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙÈ¯É½Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»²Àï¤ò·è¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û²û¤«¤·¤¤¡Ä¡ªµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Öº´Æ£Î´ÂÀ¤¿¤Á
¡¡ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄµÁÆÁ¡¢ÄÍËÜ¹â»Ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄé¹¬É§»á¤Û¤«¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆµÜÀîÂçÊå¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡£¤Û¤«¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£º´Æ£Î´ÂÀ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Á´Ê¸
³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¡Øº´Æ£²»³Úº×¡Ù¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿5·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Úº×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À½Ð±é¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´û¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤éËÍ¤Î25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤Ç½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢Æüº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤äÃç´Ö¤¿¤Á¡Ä¤³¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Î°Ù¤Ë¤ÈÆ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿°Ñ°÷²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÔ¹ç¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¡²ñ¤òÀ°¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¡½¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡½¡½¡½
¥¤¥Ù¥ó¥È¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾å¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¤ª¼êÂ³¤¤Ç¤´ÌÌÅÝ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙÈ¯É½Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»²Àï¤ò·è¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£