サバシスターの新曲「ふしぎなきみ」が、4月から放送開始のTVアニメ『宇宙人ムームー』のオープニング主題歌に決定。また、アニメ公式YouTubeチャンネルにて同曲の一部を使用したPVも公開となった。

さらに、4月16日にリリースされる3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』の詳細も公開。初のアニメタイアップ曲となった「ふしぎなきみ」の他に、今年元日に配信リリースされたau『みんなでハピろー!』篇CMソングの「ハッピーなんて」や、EPタイトルトラックとなる「My girlfriend is PIZZA OF DEATH」と「My girlfriend is PIZZA OF DEATH Ⅱ」の計4曲が収録。特典DVDには、同じく未発表のMV2曲と、“タイトルがなんとも意味深”だというドキュメンタリー映像が収録される。

なおサバシスターは、3月から全国ツアー『Love letter tour』をスタートし、4月には自身主催イベント『サバフェス vol.3』を開催。5月からは3rd EPのリリースを記念した全国ツアー『My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour』の開催も控えている。

(文=リアルサウンド編集部)