´°¾¡¤À¤Ã¤¿OPÀï½éÀï¤Ç¸÷¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ïÊýÍý¹×¤Î»Å³Ý¤±¡¡²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤âÇ®»ëÀþ¤Î¡Ö¼ã¼ê¤Î·ë²Ì¤Å¤¯¤ê¡×
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯7¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢µÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¤Ò¤¤¤ÌÜÈ´¤¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥¦¥ó¥º¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë12°ÂÂÇ¤Ç7ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶á¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤Ä¤Èµ¤Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£¡Ê»î¹çÆâÍÆ¤â¡Ë¤¤¤¤·Á¤Ç¤Í¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï·ë²Ì¤Å¤¯¤ê¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¤Í¡×¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦2025Ç¯¡£ÌøÅÄ¤ä»³Àî¡¢¶áÆ£¤é¼çÎÏÈ´¤¤Ç¤âÎÏ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÂÐ³°»î¹ç½éÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤âËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µÜ¡¢ÀîÀ¥¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿ÃíÌÜ¤ÎÀµÍ··â¼êÁè¤¤¤Ç¤Ï¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¥¦¥ó¥º¡¢¿·¿Í¤Î¾±»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤â¤Ë³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤¹ºûÀî¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºûÀî¤¬Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¤ÈÂ¸ºß¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â5²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹¥µ¡¤ò¹¤²¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÊá¼êÁè¤¤¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿³¤Ìî¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦¾åÂô¡¢ÅìÉÍ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤É5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢6²ó¤«¤é»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Îæ°æ¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÂÐ¹³¡£8²ó¤Ë¤Ï2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Â¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤¬½ïÊý¤À¡£8²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂåÁö½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ôº´Æ£Ä¾¤Î4µåÌÜ¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÊÑ²½µå¤¬Íè¤ë¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ÎÅðÎÝ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¡¢¤¢¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢¤¢¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÁö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÃæ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤³¤È¤â¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï91¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ÎÆÈÁöV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢1ÅÀº¹»î¹ç¤Ï20¾¡15ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀïÀÓ¤ä¼þÅì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ïº¹¤Î½ªÈ×¤ËÁö¤ì¤ë½ïÊý¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿º´Æ£Ä¾¤â¤·¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë5ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÅðÎÝÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¦²ñÄ¹¤¬¸À¤¦¼ã¼ê¤Î¡Ö·ë²Ì¤Å¤¯¤ê¡×¤òº£¸å¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë