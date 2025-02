DURDN『FLASH THE FIRST TAKE』初登場！ボーカルのBakuが圧倒的なパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■数々のステージを重ね、ボーカルとしての唯一無二の存在感を放つBakuがグルーヴィーなトラックに乗せて歌唱!

DURDNのボーカルBakuがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場し、2024年11月にリリースした「ON THE ISLAND」を一発撮りで披露。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。

Bakuが歌唱した「ON THE ISLAND」は“無人島にたったひとつしか持っていけないとするなら”という他愛ない会話から拡がる、トロピカルでダンサブルな楽曲。

数々のステージを重ね、ボーカルとしての唯一無二の存在感を放つBakuがグルーヴィーなトラックに乗せて歌唱する様子は圧倒的な臨場感を持ってリスナーに迫る、まさにDURDNの魅力が凝縮した映像に仕上がっている。

また、DURDNは2024年11月から2025年1月にかけて全国5都市で開催されたキャリア最大のツアー『DURDN Live Tour 2024-2025 GET ON THE BOAT』のライブ映像全7本を、2月20日から3月27日まで順次公開する企画を実施中。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.01.29 ON SALE

DIIGITAL SINGLE「idealistic」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

DURDN OFFICIAL SITE

https://www.durdn.jp/