◆香里奈、自撮りショットで誕生日報告

【モデルプレス=2025/02/22】モデルで女優の香里奈が21日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告した。香里奈は「Thank you for your B.D messages」とファンからの祝福メッセージに感謝。最近では落ち着いた茶髪が定着していたが、今回の投稿では金髪の巻き髪姿の自撮りを添えた。この投稿にファンからは「おめでとうございます!」「香里奈さんずっと憧れ」など祝福の声が多数。さらに「相変わらず美しい!」「美人すぎる」「お綺麗」など自撮りへの絶賛のコメントも届いている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】