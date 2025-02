「The ball is in your court.」の意味は？サラっと使えたらかっこいい！

正解は「次に行動を起こすのはあなたの番だ」でした!

なにか行動を起こす際の責任が相手にあることを表現したいときに使えるフレーズ。

なにかアクションがあったうえで、「次は君の番だ」という意味あいが含まれていますよ。

「I’ve done all I can. The ball is in your court.」

(やれることはすべてやった。次は君の番だ)