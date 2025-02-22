¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡£Æ£ÃÅìµþ¡¼Ä®ÅÄ¤Çº£µ¨£Ê½é»ë»¡¡ÄÄ¹Í§ vs Ë¾·î¤Î¹¶ËÉ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢£Ê£±¤Î£Æ£ÃÅìµþ¡½Ä®ÅÄ¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë²¤½£»ë»¡¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢º£µ¨£Ê¥ê¡¼¥°½é´ÑÀï¡£Ä®ÅÄ¤¬£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£Æ£ÃÅìµþ¤Î£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡Ë¤ÈÄ®ÅÄ¤Î£Ä£ÆË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖµîÇ¯¤ÎÍ½Áª¤Ç¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¶ÉÌÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ê¤È¤â¤Ë¡ËÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤Ç£Æ£×À¾Â¼Âó¿¿¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡¢¾·½¸Îò¤Î¤¢¤ë£Ä£ÆÃæ»³ÍºÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ®ÅÄ¤ÎÀï½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸Ç¤¯¼é¤Ã¤Æ¹¶·â¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Î»þ¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£