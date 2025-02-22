ÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ø¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅÏîµÎ¦2·³Àï¤Ç7²ó¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¡Öµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×½é²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¢¡Îý½¬»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯BÁÈ2¡½2µð¿Í2·³¡Ê22Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅÏîµÎ¦Êá¼ê¡Ê24¡Ë¤¬7²ó¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌé¤Î¸å¤òÁÀ¤¦·ã¤·¤¤ÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤«¤é»²²Ã¡£Ê£¿ô¤ÎÅê¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Îº£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¤Ï1»à°ìÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤«¤éÆóÅð¤òÁÀ¤Ã¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤ò»É¤·¤Æ»°¿¶¥²¥Ã¥Ä¡¼¡£¡Ö¥²¡¼¥à´¶¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£3ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ½é²ó2»à¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£3²ó¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤¿¤¬±¦Èô¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈô¤ó¤À½ê¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1µå¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶³Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡15Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÂè1¹æ¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£ÂÐ³°»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢²ÝÂê¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£ÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¡£¶¯¤¤¿´¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë