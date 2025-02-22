ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹½÷¡¦¡È23ºÐ¡ÉÇÐÍ¥¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¿Æ»Ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤âÑÛ¡¹¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¹°¡¢¡Ê79¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦Å·æÆ°¦¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¶¤êÂµ¤òÃåÍÑ¤·¡¢êá»Ñ¤ÎÉã¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¶¤êÂµ¤ÎÌ¼¡õêá¤ÎÉã¿Æ¡¢ÏÂÁõ¤¬Ã´¤¦¿Æ»Ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Å·æÆ¤Ï¡Ö°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ë¤¢¤ë1300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¤ª»û¡¢ÀÐ¼ê»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÀáÊ¬À±º×¤ê¡Ù¤ÎÌß¤Þ¤¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹ÈÇò¤Ë¶â¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿§¤ò»È¤ÃÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ±¤¸¤¯ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡¢êá»Ñ¤ÎÆ£²¬¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¼ê»û¤Ç¤Ï2Æü¤Ë¡ÖÀáÊ¬À±º×¤ê¡×¤ò±Ä¤ó¤À¡£ÅöÆü¤Ï¼ÆÅõ¸îËà¤Î¤Û¤«¡¢Ìß¤Þ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Å·æÆ¤Ï¡ÖÌß¤Þ¤¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°¦¤µ¤ó±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤âÑÛ¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤«¤ï¤æ¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¤ªÃåÊª»Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖåºÎï¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¶¤êÂµ¤ÎÌ¼¡õêá¤ÎÉã¿Æ¡¢ÏÂÁõ¤¬Ã´¤¦¿Æ»Ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Å·æÆ¤Ï¡Ö°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ë¤¢¤ë1300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¤ª»û¡¢ÀÐ¼ê»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÀáÊ¬À±º×¤ê¡Ù¤ÎÌß¤Þ¤¤ËÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹ÈÇò¤Ë¶â¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿§¤ò»È¤ÃÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ±¤¸¤¯ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡¢êá»Ñ¤ÎÆ£²¬¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°¦¤µ¤ó±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤âÑÛ¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤«¤ï¤æ¤¯¤ÆåºÎï¤Ê¤ªÃåÊª»Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖåºÎï¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£