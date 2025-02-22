¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¡Ä¡×À¾Éð¤Î¥Á¡¼¥à1¹æÃÆ¡¡¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤ò»Ù¤¨¤ëµð¿Í»þÂå¤Î¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡À¾Éð4¡½ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê22Æü¡¢Æî¶¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê37¡Ë¤¬º£½Õ¤ÎÂÐ³°»î¹ç½éÀïÀï¤Ç¥Á¡¼¥à1¹æ¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂÐ³°»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£3²ó¡£²£¼êÅê¤²¤ÎÁê¼ê±¦ÏÓ¤«¤éÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢É÷¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æº¸Íã¼ÇÀ¸ÀÊ¤ËÃÆ¤àÀèÀ©¤Î¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢1·³ÂÇ·â·ó³°Ìî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¸åÆ£¹§»Ö»á¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬º£¤âÀ¸¤¤ë¡£¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½¾õ°Ý»ý¤ÏÂà²½¤È°ì½ï¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÁá½ÐÎý½¬¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¸þ¾å¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿à²¸»Õá¤ÎÁ°¤Ç¤Î²÷²»¤Ç¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±¤¸Êá¼ê¤Î¸Å²ìÍªÅÍ¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÄÃæ¡ÖÊá¼ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï1¸Ä¡×¤ÈÀµÊá¼êÁè¤¤¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë