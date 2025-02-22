£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡¡¿¿ÆéÆäºé¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡¢¤³¤Î·Ê¿§¡×Âç¶½Ê³¡¡
¡¡½÷À£¸¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¤¬£²£²Æü¡¢²£ÉÍ£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡¡£³£ò£ä¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡Á¤ï¤¿¤·¡É¤¿¤Á¡É¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Á£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Õ£Ð¡½£Ô¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡½¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£Ë£Á£×£Á£É£É¡¡£Ì£Á£Â¡¥¡×¤Î£µ¥°¥ë¡¼¥×¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»çÃ´Åö¤Î¿¿ÆéÆäºé¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡¢¤³¤Î·Ê¿§¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ê¤É£¶¶Ê¤ò²Î¾§¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ëÁíºÆÀ¸²ó¿ô£´£·²¯²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤Î»£±Æ¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£