映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクターをデザインしたガシャポン「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」が、2月第4週から、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで順次発売される。■デザインは全6種類今回発売される「たべっ子どうぶつ THE MOVIE めじるしアクセサリー」は、「たべっ子どうぶつ」の初映像化作品『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』に登場するキャラクターたちをモチーフにした、カニカン&シリコンパーツ付きの全高約23mm〜33mmのマスコット。

ラインナップには、クセ強リーダー「らいおんくん」をはじめ、頼れるメンバーいちの頭脳派「ぞうくん」や、お気楽レディなムードメーカー「かばちゃん」、加工命なギャルインフルエンサー「うさぎちゃん」が展開される。また、おなじみのビスケット型「ビスケット(LION)」と「ビスケット(PEGASUS)」が登場。いずれも、付属のカニカンとシリコンパーツを傘やペットボトルなどにつけることで、自分の持ち物の”めじるし”として使用することができる。