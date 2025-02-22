10Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÆüÎ©Âæ¡É¤ÇJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¡ÄÀîºêF°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÖËÜÅö¤ÏÀè½µÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×
[2.22 J1Âè2Àá Çð 1-1 ÀîºêF »°¶¨FÇð]
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¸ÅÁã¡É³®Àû¤À¡£º£µ¨¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Áê¼ê¤ÏU-12¤«¤éU-18¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¡ÈÆüÎ©Âæ¡É¤³¤È»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÀè½µÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂÎÄ´Êø¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇð¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡27ºÐ¤ÎFW¤Ï¡ÈJ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤ò´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡¡2015Ç¯7·î¡¢ÇðU-18¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£Åö½é¤ÏU-19¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2017Ç¯9·î¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤Ï¤ì¤Æ¥×¥í·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¡¢¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯(¥É¥¤¥Ä)¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤Îº¸¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò±¦¤Ç¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬¡¢Áê¼ê¤ò1¿Í¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¤«¤é¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤È¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Ãæ¹â¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿Çð¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÁ³¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤âÂ¿¤¤¡£°ËÆ£¤¬¹â¹»2Ç¯»þ¤Î2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÇðU-18¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤òÀ©ÇÆ¡£CÂçºåU-18¤È·ãÆÍ¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¡ü0-1)¤Ç¤ÎÇðU-18¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢1³ØÇ¯¾å¤ÎMF¼êÄÍ¹¯Ê¿(Çð)¡¢DFÃæ»³ÍºÂÀ(Ä®ÅÄ)¡¢DF¾åÅçÂóÌ¦(Ê¡²¬)¡¢FWÂçÅç¹¯¼ù(¹ÃÉÜ)¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎGK¾¾ËÜ·òÂÀ(Çð)¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎDF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð)¤È¸½ºß¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡¢¸Å²ì¤È²ñÏÃ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Î°ìÀï¤ò½ª¤¨¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀîºêF¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È¸ÅÁã¡É³®Àû¤À¡£º£µ¨¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Áê¼ê¤ÏU-12¤«¤éU-18¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¡ÈÆüÎ©Âæ¡É¤³¤È»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÀè½µÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂÎÄ´Êø¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇð¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2015Ç¯7·î¡¢ÇðU-18¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£Åö½é¤ÏU-19¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬2017Ç¯9·î¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤Ï¤ì¤Æ¥×¥í·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó(¥Ù¥ë¥®¡¼)¡¢¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯(¥É¥¤¥Ä)¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤Îº¸¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò±¦¤Ç¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬¡¢Áê¼ê¤ò1¿Í¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¤«¤é¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤È¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Ãæ¹â¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿Çð¤À¤±¤Ë¡¢ÅöÁ³¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤âÂ¿¤¤¡£°ËÆ£¤¬¹â¹»2Ç¯»þ¤Î2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÇðU-18¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤òÀ©ÇÆ¡£CÂçºåU-18¤È·ãÆÍ¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¡ü0-1)¤Ç¤ÎÇðU-18¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢1³ØÇ¯¾å¤ÎMF¼êÄÍ¹¯Ê¿(Çð)¡¢DFÃæ»³ÍºÂÀ(Ä®ÅÄ)¡¢DF¾åÅçÂóÌ¦(Ê¡²¬)¡¢FWÂçÅç¹¯¼ù(¹ÃÉÜ)¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎGK¾¾ËÜ·òÂÀ(Çð)¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎDF¸Å²ìÂÀÍÛ(Çð)¤È¸½ºß¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡¢¸Å²ì¤È²ñÏÃ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Î°ìÀï¤ò½ª¤¨¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀîºêF¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)