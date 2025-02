中島卓偉が9月より、ギター1本を持って全国をまわる<弾き語りツアー「ALL AROUND THE JAPAN」〜Season 3〜>を開催することが発表となった。中島卓偉は本日2月22日の地元・福岡公演から、最新アルバム『JAGUAR』を引っ提げての全国9ヵ所ツアー<TAKUI NAKAJIMA LIVE 2025 BRAND NEW JAGUAR TOUR>をスタートさせた。ギター1本を持って全国をまわる弾き語りツアーSeason 3の開催は同公演で発表されたものだ。

■ <中島卓偉 弾き語りTOUR「ALL AROUND THE JAPAN」〜Season3〜>

09月27日(土) 香川・高松SUMUS cafe

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

09月28日(日) 徳島・阿波おどり&ミュージック コティ

・open13:30 / start14:00

10月04日(土) 愛知・静かの海

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

10月05日(日) 岐阜・岐阜SoulDyna

・open13:30 / start14:00

10月11日(土) 新潟・ジョイア・ミーア

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

10月12日(日) 富山・富山 音楽酒家「村門」

・open13:30 / start14:00

10月25日(土) 東京・Live & Pub Shibuya gee-ge.

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

11月01日(土) 静岡・浜松Merry You

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

11月02日(日) 山梨・Feel Rock CAFE

・open13:30 / start14:00

11月08日(土) 長野・two-five

・1st:open13:30 / start14:00

・2nd:open16:00 / start16:30

▼チケット

前売り\5,500-(税込)

※全自由 ※ドリンク代別

一般発売日:8月23日(土) 10:00〜

【オフィシャルファンクラブ先行】

受付期間:2月22日(土)20:00〜3月23日(日) 23:59

(問)イープラス:https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360001774494

■<TAKUI NAKAJIMA LIVE 2025 BRAND NEW JAGUAR TOUR>

2月22日(土) 福岡・DRUM Be-1

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

2月23日(日) 広島・セカンドクラッチ

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

2月24日(月/祝) 愛媛・松山サロンキティ

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月01日(土) 宮城・MACANA ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月15日(土) 京都・KYOTO MUSE

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月16日(日) 愛知・Electric Lady Land ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月22日(土) 北海道・PLANT

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

3月23日(日) 北海道・PLANT

open14:00 / start14:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月29日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月30日(日) 静岡・浜松FORCE

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

【Support Musician】

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)

▼チケット

\7,000-(税込 / ドリンク代別)

一般発売日:2025年1月25日(土) 10:00〜



■日比谷野外大音楽堂ワンマン<大感謝祭!! 2部構成LIVE!! ALL TIME BEST “HISTORY" すべて見せますスペシャル!!>

2025年7月21日(月/祝) 東京・日比谷野外大音楽堂

open15:15 / start16:00

・前半戦 HISTORY 2010〜2025

・後半戦 HISTORY 1999〜2009

▼Support Musician

Gt:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

Ba:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)

▼チケット

前売り \7,000- (税込 / ドリンク代別)

【プレリクエスト先行】

受付期間:2月22日(土)12:00〜3月9日(日)23:59

https://l-tike.com/takui/(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/

<ALL AROUND THE JAPAN>というツアータイトルにあるように、同弾き語りツアーは全都道府県をまわるもの。そのSeason1は2023年に九州地区と北海道にて実施。Season2は2024年に関西・中国・四国地区をにて実施。そして2025年は中部・北陸地区を中心に全10都市を巡るツアーとなる。開催会場はライブハウスに限らず、カフェなどもラインナップ。いつもの中島卓偉のライブとはまた違った距離感の近い公演となることに加え、毎公演異なるセットリストも用意されている。チケットのオフィシャルファンクラブ先行は2月22日20:00より。