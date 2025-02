ACIDMANが10月26日、7年ぶり7度目の日本武道館公演を開催する。これを記念して過去6回の日本武道館ライブ映像作品をYouTubeにて随時無料公開中だ。その第二弾<“A beautiful greed” in 日本武道館>が3月1日よりYouTubeプレミア公開される。現在公開中の<“green chord” in 日本武道館>は、自身初の日本武道館公演を記録した映像作品だ。続いてプレミア公開される第二弾<“A beautiful greed” in 日本武道館>は、7thアルバム『A beautiful greed』リリースツアーのファイナルとして実施された2度目の日本武道館ワンマンライブの模様を完全収録した映像作品だ。約15年前のライブながら、色褪せることのない楽曲とACIDMANのライブパフォーマンスをご堪能いただきたい。

■日本武道館公演YouTube無料公開

▼<green chord> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59

▼<A beautiful greed> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59

▼<ALMA> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59

▼<新世界> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59

▼<有と無> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59

▼<Λ> in 日本武道館

無料公開 / 先着先行受付期間:7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59



▼<green chord> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:2/1(土)12:00〜2/28(金)23:59▼<A beautiful greed> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:3/1(土)12:00〜3/31(月)23:59▼<ALMA> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:4/1(火)12:00〜4/30(水)23:59▼<新世界> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:5/1(木)12:00〜5/31(土)23:59▼<有と無> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:6/1(日)12:00〜6/30(月)23:59▼<Λ> in 日本武道館無料公開 / 先着先行受付期間:7/1(火) 12:00〜7/31(木)23:59

■<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">

03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya

04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka

05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS

06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS

07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo

07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越

10月26日(日) 東京・日本武道館



03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越10月26日(日) 東京・日本武道館

■<ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2025>

3月11日(火) 福島・いわき市文化センター大ホール

▼チケット

8,800円/税込

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付



3月11日(火) 福島・いわき市文化センター大ホール▼チケット8,800円/税込※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付

■<ACIDMAN presents SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online->

会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)

URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/

▼展示アーティスト ※50音順

ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +

▼MC ※50音順

岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己

▼フォトグラファー

AZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)

協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.



会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/▼展示アーティスト ※50音順ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +▼MC ※50音順岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己▼フォトグラファーAZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.

関連リンク

◆ACIDMAN オフィシャルサイト

◆ACIDMAN MOBILE

◆ACIDMAN オフィシャルTwitter

◆ACIDMAN オフィシャルInstagram

◆ACIDMAN オフィシャルTikTok

◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト

◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN MOBILE◆ACIDMAN オフィシャルTwitter◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN オフィシャルTikTok◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

また、このプレミア公開に合わせて、10月26日に開催される日本武道館公演のチケット先着先行受付がスタートする。さらに、公開された映像の感想をXで投稿したファンを対象に、ツアー各会場で実施されるメンバーとの「Meet&Greet」に抽選で招待する企画も引き続き実施中だ。詳細はオフィシャルサイトにて。ACIDMANは日本武道館公演を含む全国ツアー<This is ACIDMAN 2025>を3月20日の愛知・Zepp Nagoyaよりスタートさせる。楽曲投票やセットリスト公開など、今後も続々と発表が控えているとのことだ。