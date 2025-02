「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」

今年2月より世界配信された主演映画「ボゴタ:彷徨いの地」がNetflixのグローバルランキング(映画・非英語部門)で首位を獲得するなど話題を呼んでいるソン・ジュンギ。

韓国では正月の大作として年末に劇場公開され、そのPRを兼ねたジュンギの貴重なバラエティ番組の出演も注目の的に。中でもデビュー17年目にして初の音楽トーク番組出演として反響を呼んだのが、韓国地上波局・KBSで1月10日に放送された「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」だ。

ソン・ジュンギが私生活を語ったトークも話題に!「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

"Z世代のアイコン"として韓国はもちろん日本でも注目を集める人気ラッパーのイ・ヨンジがMCを務める「THE SEASONS」シリーズは、シーズンごとに実力派アーティストがMCを交代するという点が特徴。次シーズンとなる"7代目MC"に、歌手としても活躍する人気俳優パク・ボゴムの起用が発表されたばかりだ。

そんなボゴムも、映画「ワンダーランド:あなたに逢いたくて」で恋人役を演じたペ・スジと一緒に出演したことがあるように、「THE SEASONS」シリーズにはこれまで数多くの人気俳優も登場。「破墓/パミョ」(2024年)での怪演が記憶に新しいキム・ゴウンや、「ムービング」(2023年)で大ブレイクしたイ・ジョンハといったスターが名を連ね、貴重な歌声を披露してきた。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

そんな中でもソン・ジュンギの音楽番組出演は非常にレアと言えるだろう。2009年から2010年にかけてKBSの音楽番組「ミュージックバンク」の第25代MCを務めていたジュンギは、かつて生放送で毎週通っていたスタジオを懐かしみつつも、久々の音楽番組には緊張を隠せない様子だ。

その緊張ぶりをほぐすようにと、ヨンジに大声を出すように促され、「みんな、大声を出せ!」と客席を煽るが、ジュンギにとっては逆効果だったよう。直後には「もっと緊張する、どうしよう」と笑いを誘う。

「ミュージックバンク」の第25代MCを務めていたソン・ジュンギ (C)KBS

さらに「ミュージックバンク」のMC時代に、ガールズグループ"4Minute"の「Hot Issue」を踊った映像がスタジオに流れると、ぎこちないダンスを踊るかつての自分に赤面し「止めてください。勘弁して!」とパニックに。

ウインクまで飛び出すノリノリなMCぶりをヨンジにツッコまれると、「当時はいつもウインクしてたんだ。やっているうちにどんどん楽しくなってきて...」と、当時タッグを組んでいた女性MCソ・ヒョリムと一緒に行っていたタイトルコールのポーズを再現する一幕もあった。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

トークでは、2023年に再婚したパートナーや子どもたちとのエピソードも自然と口にしていくジュンギ。「息子は妻に似てる感じがするけど、下の娘は僕に似てるかも。とても可愛い」と目を細めながら、2児の父親となった心境の変化や、妻と好きな音楽を共有しているという愛妻家な一面まで、飾らない言葉で私生活を明かしていく。

さらに「慰められたい時や誰かに寄りかかりたい時に見るドラマ」として、「マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜」(2018年)を挙げ、クァク・ジノンがカバーしているOST「My Self in My Heart」を披露。番組冒頭で「ファンからは歌ったり、踊ったりしたら訴えると言われている」と冗談めかして語っていたジュンギだが、優しく素朴な歌声でスタジオを包み込んだ。

「THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー」 (C)KBS

番組ラストでは、"バラードの皇帝"ともいわれる韓国の国民的歌手ソン・シギョンの「二人」をしっとりと歌い、締めくくったソン・ジュンギ。

「ミュージックバンク」時代の裏話から、愛する妻子との充実した暮らしぶりを明かしたトークや心揺さぶられるバラードの生歌唱――ファンならずとも、俳優ソン・ジュンギの印象がガラリと変わるしれない貴重な瞬間のオンパレードとなった。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜イ・ヨンジのレインボー

第14回(ゲスト:ソン・ジュンギ、他)

放送日時:2025年2月25日(火)0:30〜、3月2日(日)1:20〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ