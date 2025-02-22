Çð¤ÏÀîºê¤Ë£±¡½£±¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤Î¾®Àô¤Ë¡¢¥ê¥«¥ë¥É¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²Àá¡¡Çð£±¡½£±Àîºê¡Ê£²£²Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡Ë
¡¡Çð¤ÏÀîºê£Í£ÆÏÆºä¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ìÀè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤«¤é£·Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾£±£²Ê¬¡¢±¦¥¯¥í¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£Æ£×¾®Àô¤ÎÆ±ÅÀ¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï£±¾¡£±Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£¸Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢£Æ£×³ÀÅÄ¡¢£Í£Æµ×ÊÝ¤Î£²ËçÂØ¤¨¡£µ×ÊÝ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ÊºÓÇÛ¤ò¸«¤»¤¿¥ê¥«¥ë¥É¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÅÀ£³¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤È»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÁ°È¾¡¢Â¿¤¯¤Î·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÍÍø¤Ê·Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¸åÈ¾¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¼õ¤±¤ë¡ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Á°È¾¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ú¤Â³¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²æ¡¹¤Î¥ß¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤é¡ÊÀîºê¡Ë¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸òÂå¤ÇÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤¤¤¤Î®¤ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¹ç½ªÈ×¡¢Áê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤½¤³¤«¤éÂÇ³«¤·¤ÆµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤Î¾®Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£³«ËëÀï¤âº£Æü¤â¡¢Áö¤ëµ÷Î¥¤¬Â¿¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ü¡¼¥ë¤¬Èà¤ÎÂ¸µ¤ËÆþ¤ì¤Ð¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÆ°¤¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¤Î½Û´Ä¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£