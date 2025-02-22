¿ûÌîÃÒÇ·¡¢MLB¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Î´Î¤Ï¡©¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÃÏ¸µ»æ¤¬Àâ¤¤¤¿35ºÐ¿·¿Í¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
µð¿Í»þÂå¤«¤é¤Î¿ûÌî¤Î¡È·üÇ°¡É¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢½÷Ë¼Ìò¤È¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¡£¹ç·×8¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ26µå¤òÅê¤²¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï4ËÜ¡¢2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀºÌ©µ¡³£¤Ö¤ê¤ËÊá¼ê¤â¡Ö¥ï¥ª¥Ã¡×¡¡¿ûÌî¤Î½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò´Þ¤ó¤ÀÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡È½é¼ÂÀï¡É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤¬¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ°·¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë35ºÐ¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ØBaltimore Banner¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¿ûÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÀµÊá¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿27ºÐ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Îµå¼ï¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¼ï¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤¬²¿¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂè°ì°õ¾Ý¤¬¹¥´¶¿¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¿ûÌî¤Î¡ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¡É¤¬´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¥á¥¸¥ã¡¼Ê¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë4¥·¡¼¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®91.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.8¥¥í¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¡×¤È¤·¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ûÌî¤Ïµð¿Í»þÂå¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡ØBaltimore Banner¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤È¤¯¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¿§¤ó¤ÊÊýË¡¤ÇÁê¼ê¤ò¹¶¤á¤ëÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¼ã¤ÀµÊá¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿Æ±»æ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤Ç¤µ¤¨¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Èà¤ÎÅêµå¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¹¥¬¥Î¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¹½À®¤ÏÂ®µå¤ÎÂ®¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµå¼ï¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤¬Èà¤ÎÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ê¤É¤Î¼ÂÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇMLB¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£µð¿Í¤Î18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï