¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡áUSA¡¡TODAY¡¡Sports)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î­àÅÅ·â·ëº§­á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¾×·â¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£

¡¡£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅ·ºÍ¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

¡¡Æ±µ­»ö¤Ç¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤ÏÈ¯É½¤ÎÃæ¤ÇºÊ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤º¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç·ëº§¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏºÊ¤¬Í­Ì¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤òµ­¤¹¤È¡¢¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º·ëº§È¯É½¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌó£±Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤À¡£º´¡¹ÌÚ»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂçÃ«»á¤âÈ¯É½Åö»þ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸µ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÅÄÃæ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È£±Ç¯Á°¤ÎÂçÃ«·ëº§¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤ÎÈ¿±þ¤â·ÇºÜ¡£¡ÖµÈÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ø²¿¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤òÂ£¤ë¤è¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£