群馬が新たな北関東勢対決で意地の勝利…栃木Cを2-0撃破　開幕節で薄氷勝利の栃木SCは相模原に屈す【明治安田J3第2節】

22日、明治安田J3リーグ第2節の4試合が各地で行われた。◆ザスパ群馬 2-0 栃木シティ【群馬】青木翔大(前24)西村恭史(前45+2)Jリーグにおける新たな北関東勢対決、群馬vs栃木C。攻勢の群馬は24分、左CKからゴール前で混戦状態を作り、最後は青木が詰めて先制点に。群馬の今シーズン初得点である。さらに45+2分、山中惇希が左からクロスを上げ、トップスピードで中へ走った西村が勢いを殺さずフリーでヘディングシュート。上手くファーへ流し込むことに成功して追加点とする。

このまま群馬が勝利。北関東の新たなライバルにJリーグ初黒星を与え、意地を見せた。◆SC相模原 1-0 栃木SC【相模原】高木彰人(前3)相模原は開幕節でJ3新規参入の栃木Cに敗れるという失態も、今回はホームで今季初白星。開始3分、J3通算100試合出場となった高木の左足シュートで先制し、このまま逃げ切った。なお、栃木SCは開幕節でJ3新規参入の高知に1-0勝利も、後半は押されてシュートゼロという薄氷の勝利…そこから1週間、開始3分で先制された今回は、90分間でシュート5本だった。◆ギラヴァンツ北九州 2-0 AC長野パルセイロ【北九州】辻岡佑真(後21)渡邉颯太(後27)今節が今季初戦の北九州はホームでバッチリ勝ち点「3」。終始押し気味に試合を進めたなか、後半に入って辻岡と渡邉がネットを揺らし、守備では長野にほとんどシュートを打たせず。ほぼ完璧な開幕戦となった北九州である。◆FC琉球 0-1 FC大阪【FC大阪】佐藤諒(後33)FC大阪がアウェイ沖縄の地で今季初白星。0-0で迎えた試合も終盤の78分、ボックス手前で直接FKを獲得し、相手GKが一歩も反応できぬ見事なシュートを佐藤が叩き込んだ。これが決勝点となり、ウノゼロ勝利で勝ち点「3」。◆第2節2月22日(土)ザスパ群馬 2-0 栃木シティSC相模原 1-0 栃木SCギラヴァンツ北九州 2-0 AC長野パルセイロFC琉球 0-1 FC大阪2月23日(日)[14:00]アスルクラロ沼津 vs 松本山雅FCFC岐阜 vs ヴァンラーレ八戸カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ高知ユナイテッドSC vs ガイナーレ鳥取テゲバジャーロ宮崎 vs 福島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC vs ツエーゲン金沢