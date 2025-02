ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、重ね着風が可愛く着脱も簡単にできる、ディズニーデザイン「名札ココワッフル素材の裾レイヤードプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「名札ココワッフル素材の裾レイヤードプルオーバー」

価格:2,490円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

生地:<カットソー>綿100%(ワッフル)、【裾】<カットソー>綿100%(天竺)、【リブ部分】<カットソー>綿95%、ポリウレタン5%(リブ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

裾の異素材切替えが重ね着風に見えて可愛いプルオーバー。

パンツにもスカートにも合わせやすい丈感で、すっぽりとかぶるだけなので着脱が簡単にできます。

生地にほどよく厚みがあり、長期間で活躍するのもうれしい!

デザインは「ミニーマウス」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップします。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。

裾の赤と白のドット柄が「ミニーマウス」らしく、淡いピンクとの組み合わせもとってもオシャレ☆

左袖口には横顔シルエットのワンポイント刺繍が施されています。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーに、裾の小花柄が華やかです!

左袖口には劇中にも登場する、不思議な力が宿る「魔法の花」の刺繍入り。

後ろはシンプルなデザインになっています。

<素材アップ>

身頃は表面が立体的になったワッフル素材に。

裾は総柄プリントのカットソー素材になっています。

内側には通園、通学時に便利なお名前スペースも。

油性ペンで直接名前が書けて、にじみにくい仕様になっています。

左胸に名札付けポイントがある「名札・ココ」シリーズで、名札の針で生地を傷めにくいフェルトワッペン付き。

「ミニーマウス」はハート、「ラプンツェル」はリボンのワッペンになっています。

キャラクター感が控えめでさりげないのもポイント。

重ね着風が可愛く着脱も簡単にできる、ディズニーデザイン「名札ココワッフル素材の裾レイヤードプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

