セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみ

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約29×48×19cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ほんのり頬を染めたキャラクターがかわいい、セガオリジナルデザインの“赤いほっぺ”シリーズ。

“赤いほっぺ”シリーズから、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」の大きなぬいぐるみが、“寝そべり”ポーズで登場します!

ポッと赤くなったほっぺたが、とってもキュートな表情。

抱き心地やかわいい表情に癒やされるぬいぐるみです。

ボリュームあるサイズ感なので、抱き心地も抜群。

ふんわりとした手触りにも心和むプライズです☆

”赤いほっぺ”がかわいい、”寝そべり”ポーズの「くまのプーさん」

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ 寝そべり LLぬいぐるみは、2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

