櫻坂46が、4月30日に2ndアルバム『Addiction』を発売する。

櫻坂46のアルバムリリースは、1stアルバム『As you know?』以来約3年ぶりとなる。あわせて、ティザー映像も公開された。

初回生産限定盤 TYPE-Aには、昨年6月に開催した『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』が完全収録される。初回生産限定盤 TYPE-Bには、『Documentary of TOUR 2024』と題し、完全未配信のアリーナ公演の裏側や東京ドーム公演への軌跡などの映像作品を収録。限定盤はどちらも数量限定となる。

なお、櫻坂46は4月から東京ドーム3日間、京セラドーム大阪2日間のドーム5デイズを含む全国ツアーを予定している。

(文=リアルサウンド編集部)