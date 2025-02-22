[2.22 J1第2節](パナスタ)

※15:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 7 宇佐美貴史

MF 10 倉田秋

MF 15 岸本武流

MF 27 美藤倫

FW 11 イッサム・ジェバリ

控え

GK 1 東口順昭

DF 24 江川湧清

DF 33 中野伸哉

DF 67 佐々木翔悟

MF 16 鈴木徳真

MF 38 名和田我空

FW 17 山下諒也

FW 40 唐山翔自

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 2 湯澤聖人

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 18 岩崎悠人

控え

GK 31 村上昌謙

DF 16 小田逸稀

DF 37 田代雅也

MF 7 金森健志

MF 15 秋野央樹

MF 25 北島祐二

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

監督

金明輝