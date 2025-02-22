G大阪vs福岡 スタメン発表
[2.22 J1第2節](パナスタ)
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 7 宇佐美貴史
MF 10 倉田秋
MF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 17 山下諒也
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 37 田代雅也
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 7 宇佐美貴史
MF 10 倉田秋
MF 15 岸本武流
MF 27 美藤倫
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 1 東口順昭
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
DF 67 佐々木翔悟
MF 16 鈴木徳真
FW 17 山下諒也
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 37 田代雅也
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝