C大阪vs湘南 スタメン発表
[2.22 J1第2節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 1 福井光輝
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 25 奥埜博亮
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
※15:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 1 福井光輝
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智