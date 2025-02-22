[2.22 J1第2節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 17 阪田澪哉

MF 38 北野颯太

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 1 福井光輝

DF 33 西尾隆矢

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 25 奥埜博亮

MF 48 柴山昌也

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 13 中島元彦

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

FW 19 福田翔生

控え

GK 21 永井建成

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 33 高橋直也

MF 14 茨田陽生

MF 17 田村蒼生

FW 11 ルキアン

FW 16 根本凌

FW 27 ルイス・フェリッピ

監督

山口智