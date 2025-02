俳優の香里奈が21日、自身のインスタグラムを更新。同日に41歳の誕生日を迎えたが、祝福の声に感謝した。香里奈は、金髪姿の近影とともに「Thank you for your B.D messages」とつづった。ファンからは「美人すぎます」「変わりませんねー」「ずっと変わらず美しい」などといった感想が寄せられている。香里奈は1984年2月21日生まれ、愛知県出身。2000年に雑誌「Ray」の専属モデルとしてデビュー。01年ドラマ『カバチタレ!』で俳優デビューを果たした後は、モデルと俳優業を並行してこなす。代表作にドラマ『僕の歩く道』(06年)、ドラマ『だいすき!!』(08年)、ドラマ『リアルクローズ』(09年)、映画『ガール』(12年)、映画『そして僕は途方に暮れる』(23年)などがある。三姉妹の末子で、姉は俳優の能世あんなと、モデルのえれな。