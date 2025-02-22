[2.22 J1第2節](サンガS)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 22 須貝英大

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 29 奥川雅也

MF 48 中野瑠馬

FW 77 ムリロ・コスタ

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 35 井上黎生人

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 88 長沼洋一

FW 20 長倉幹樹

FW 30 前田直輝

監督

マチェイ・スコルジャ