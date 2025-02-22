京都vs浦和 スタメン発表
[2.22 J1第2節](サンガS)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 22 須貝英大
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 8 米本拓司
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ