群馬vs栃木C スタメン発表
[2.22 J3第2節](正田スタ)
※14:00開始
主審:Ryo Munakata
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 3 大畑隆也
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 11 加々美登生
FW 9 青木翔大
FW 17 山中惇希
FW 20 下川太陽
控え
GK 1 石井僚
DF 43 野瀬翔也
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
MF 14 関野元弥
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 8 森俊貴
FW 9 都倉賢
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 11 表原玄太
MF 19 村越健太
MF 20 土佐陸翼
MF 24 熊野敬二郎
FW 25 東川続
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:Ryo Munakata
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 3 大畑隆也
DF 8 山内陸
DF 22 高橋勇利也
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 11 加々美登生
FW 9 青木翔大
FW 17 山中惇希
FW 20 下川太陽
控え
GK 1 石井僚
DF 43 野瀬翔也
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 18 田中翔太
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 2 カルロス・エドゥアルド
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 33 乾貴哉
MF 14 関野元弥
MF 16 加藤丈
MF 26 宇都木峻
FW 8 森俊貴
FW 9 都倉賢
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 11 表原玄太
MF 19 村越健太
MF 20 土佐陸翼
MF 24 熊野敬二郎
FW 25 東川続
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城