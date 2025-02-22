[2.22 J3第2節](正田スタ)

※14:00開始

主審:Ryo Munakata

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 3 大畑隆也

DF 8 山内陸

DF 22 高橋勇利也

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 11 加々美登生

FW 9 青木翔大

FW 17 山中惇希

FW 20 下川太陽

控え

GK 1 石井僚

DF 43 野瀬翔也

MF 27 藤村怜

MF 35 玉城大志

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

FW 10 高澤優也

FW 18 田中翔太

FW 38 小西宏登

監督

沖田優

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 2 カルロス・エドゥアルド

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 33 乾貴哉

MF 14 関野元弥

MF 16 加藤丈

MF 26 宇都木峻

FW 8 森俊貴

FW 9 都倉賢

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 1 原田欽庸

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 11 表原玄太

MF 19 村越健太

MF 20 土佐陸翼

MF 24 熊野敬二郎

FW 25 東川続

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城