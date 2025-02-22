＜個人投資家の予想＞ 02月22日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
(2307) クロスキャト 東証プライム
(8058) 三菱商 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(9051) センコン物流 東証スタンダード
(6545) ＩＩＦ 東証グロース
(3486) グロバルＬＭ 東証プライム
(5210) 日山村硝 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
(2307) クロスキャト 東証プライム
(8058) 三菱商 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(9051) センコン物流 東証スタンダード
(6545) ＩＩＦ 東証グロース
(3486) グロバルＬＭ 東証プライム
(5210) 日山村硝 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS