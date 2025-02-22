＜個人投資家の予想＞ 02月22日 13時 ＜個人投資家の予想＞ 02月22日 13時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2459) アウン 東証スタンダード

(4584) キッズバイオ 東証グロース

(324A) ブッキングＲ 東証グロース

(2307) クロスキャト 東証プライム

(8058) 三菱商 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(9051) センコン物流 東証スタンダード

(6545) ＩＩＦ 東証グロース

(3486) グロバルＬＭ 東証プライム

(5210) 日山村硝 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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