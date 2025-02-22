■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(324A) ブッキングＲ　 東証グロース
(2307) クロスキャト　 東証プライム
(8058) 三菱商　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(9051) センコン物流　 東証スタンダード
(6545) ＩＩＦ　　　　 東証グロース
(3486) グロバルＬＭ　 東証プライム
(5210) 日山村硝　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS