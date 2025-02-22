【巨人戦詳細】大城卓三の起死回生３ランで逆転勝利！横川凱は３回２安打無失点と好投
◆オープン戦 巨人６―４ＤｅＮＡ（２２日・宜野湾）
【巨人スタメン】
１（中）佐々木 ２（遊）門脇 ３（右）浅野 ４（一）秋広 ５（三）中山 ６（捕）甲斐 ７（指）オコエ ８（二）泉口 ９（左）岡田 ▽投＝戸郷
【ＤｅＮＡスタメン】
１（右）度会 ２（二）牧 ３（左）佐野 ４（指）オースティン ５（三）加藤 ６（中）梶原 ７（捕）山本 ８（一）京田 ９（遊）森敬 ▽投＝ジャクソン
巨 ｜０００００２０４０｜６
Ｄｅ｜１００３０００００｜４
◇１回【巨０、Ｄ１】
１回表 Ｐジャクソン
佐々木 空振り三振、門脇 中前安打、浅野 遊併殺打
１回裏 Ｐ戸郷
度会 中前安打→敵失で無死二塁、牧 左飛、佐野 右前タイムリーツーベース→１死二塁、オースティン 右飛、加藤 空振り三振
◇２回【巨０、Ｄ０】
２回表 Ｐジャクソン
秋広 空振り三振、中山 二ゴロ、甲斐 見逃し三振
２回裏 Ｐ又木
梶原 空振り三振、山本 中前安打、京田 遊ゴロ→２死二塁、森敬 右飛
◇３回【巨０、Ｄ０】
３回表 Ｐ宮城
オコエ 遊ゴロ、泉口 中飛、岡田 右二塁打→２死二塁、佐々木 一直
３回裏 Ｐ又木
度会 遊直、牧 右前安打、佐野 中前安打→１死一、三塁、オースティン 見逃し三振、加藤 三ゴロ
◇４回【巨０、Ｄ３】
４回表 Ｐ森唯
門脇 右飛、朝の三ゴロ、秋広 左飛
４回裏 Ｐ又木
梶原 右前安打、山本 中前安打、京田 左飛、森敬 犠打→野選で１死満塁、度会 投手強襲タイムリ、柴田 一飛、桑原 右前２点タイムリー→２死一、三塁、東妻 左飛
◇５回【巨０、Ｄ０】
５回表 Ｐ森唯
中山 一ゴロ、甲斐 二ゴロ、オコエ 三ゴロ
５回裏 Ｐ京本
加藤 左前安打、梶原 二併殺打、山本 左飛
◇６回【巨２、Ｄ０】
６回表 Ｐ松本隆
泉口 右前安打、岡田 右前安打、佐々木 三邪飛、門脇 、一ゴロの間に１点追加→２死一塁、浅野 死球、秋広 中前タイムリー→２死一、三塁、中山 左飛
６回裏 Ｐ山崎
京田 一塁の悪送球で出塁→カウント２−１からけん制死、森敬 遊飛、度会 右前安打、柴田 右前安打→２死一、三塁、桑原 二ゴロ
◇７回【巨０、Ｄ０】
７回表 Ｐ松本隆
大城卓 空振り三振、オコエ 四球、泉口 一ゴロ、岡田 見逃し三振
７回裏 Ｐ横川
東妻 投ゴロ、加藤 四球、蝦名 左前安打、松尾 中飛、井上 二塁内野安打→２死満塁、森敬 左飛
◇８回【巨４、Ｄ０】
８回表 Ｐ笠谷
佐々木 空振り三振、荒巻 死球、浅野 左前安打、秋広 中飛、中山 中前タイムリー→２死一、二塁、大城卓 右翼席へ逆転３ラン、オコエ 左越え二塁打→２死二塁、泉口 二飛
８回裏 Ｐ横川
度会 中飛、知野 遊ゴロ、桑原 三ゴロ
◇９回【巨０、Ｄ０】
９回表 Ｐウィック
萩尾 死球、佐々木 一ゴロ→二塁アウト、１死一塁、荒巻 一ゴロ、浅野 空振り三振
９回裏 Ｐ横川
東妻 空振り三振、加藤 一邪飛、蝦名 右飛