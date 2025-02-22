◆オープン戦 巨人６―４ＤｅＮＡ（２２日・宜野湾）

【巨人スタメン】

１（中）佐々木 ２（遊）門脇 ３（右）浅野 ４（一）秋広 ５（三）中山 ６（捕）甲斐 ７（指）オコエ ８（二）泉口 ９（左）岡田 ▽投＝戸郷

【ＤｅＮＡスタメン】

１（右）度会 ２（二）牧 ３（左）佐野 ４（指）オースティン ５（三）加藤 ６（中）梶原 ７（捕）山本 ８（一）京田 ９（遊）森敬 ▽投＝ジャクソン

巨 ｜０００００２０４０｜６

Ｄｅ｜１００３０００００｜４

◇１回【巨０、Ｄ１】

１回表 Ｐジャクソン

佐々木 空振り三振、門脇 中前安打、浅野 遊併殺打

１回裏 Ｐ戸郷

度会 中前安打→敵失で無死二塁、牧 左飛、佐野 右前タイムリーツーベース→１死二塁、オースティン 右飛、加藤 空振り三振

◇２回【巨０、Ｄ０】

２回表 Ｐジャクソン

秋広 空振り三振、中山 二ゴロ、甲斐 見逃し三振

２回裏 Ｐ又木

梶原 空振り三振、山本 中前安打、京田 遊ゴロ→２死二塁、森敬 右飛

◇３回【巨０、Ｄ０】

３回表 Ｐ宮城

オコエ 遊ゴロ、泉口 中飛、岡田 右二塁打→２死二塁、佐々木 一直

３回裏 Ｐ又木

度会 遊直、牧 右前安打、佐野 中前安打→１死一、三塁、オースティン 見逃し三振、加藤 三ゴロ

◇４回【巨０、Ｄ３】

４回表 Ｐ森唯

門脇 右飛、朝の三ゴロ、秋広 左飛

４回裏 Ｐ又木

梶原 右前安打、山本 中前安打、京田 左飛、森敬 犠打→野選で１死満塁、度会 投手強襲タイムリ、柴田 一飛、桑原 右前２点タイムリー→２死一、三塁、東妻 左飛

◇５回【巨０、Ｄ０】

５回表 Ｐ森唯

中山 一ゴロ、甲斐 二ゴロ、オコエ 三ゴロ

５回裏 Ｐ京本

加藤 左前安打、梶原 二併殺打、山本 左飛

◇６回【巨２、Ｄ０】

６回表 Ｐ松本隆

泉口 右前安打、岡田 右前安打、佐々木 三邪飛、門脇 、一ゴロの間に１点追加→２死一塁、浅野 死球、秋広 中前タイムリー→２死一、三塁、中山 左飛

６回裏 Ｐ山崎

京田 一塁の悪送球で出塁→カウント２−１からけん制死、森敬 遊飛、度会 右前安打、柴田 右前安打→２死一、三塁、桑原 二ゴロ

◇７回【巨０、Ｄ０】

７回表 Ｐ松本隆

大城卓 空振り三振、オコエ 四球、泉口 一ゴロ、岡田 見逃し三振

７回裏 Ｐ横川

東妻 投ゴロ、加藤 四球、蝦名 左前安打、松尾 中飛、井上 二塁内野安打→２死満塁、森敬 左飛

◇８回【巨４、Ｄ０】

８回表 Ｐ笠谷

佐々木 空振り三振、荒巻 死球、浅野 左前安打、秋広 中飛、中山 中前タイムリー→２死一、二塁、大城卓 右翼席へ逆転３ラン、オコエ 左越え二塁打→２死二塁、泉口 二飛

８回裏 Ｐ横川

度会 中飛、知野 遊ゴロ、桑原 三ゴロ

◇９回【巨０、Ｄ０】

９回表 Ｐウィック

萩尾 死球、佐々木 一ゴロ→二塁アウト、１死一塁、荒巻 一ゴロ、浅野 空振り三振

９回裏 Ｐ横川

東妻 空振り三振、加藤 一邪飛、蝦名 右飛