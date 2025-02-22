８回２死一、二塁、逆転右越え３ラン本塁打を放った大城卓三（中右）とタッチを交わす阿部慎之助監督（同左）（カメラ・山崎　賢人）

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◆オープン戦　巨人６―４ＤｅＮＡ（２２日・宜野湾）

【巨人スタメン】

１（中）佐々木　２（遊）門脇　３（右）浅野　４（一）秋広　５（三）中山　６（捕）甲斐　７（指）オコエ　８（二）泉口　９（左）岡田　▽投＝戸郷

【ＤｅＮＡスタメン】

１（右）度会　２（二）牧　３（左）佐野　４（指）オースティン　５（三）加藤　６（中）梶原　７（捕）山本　８（一）京田　９（遊）森敬　▽投＝ジャクソン

巨　｜０００００２０４０｜６

Ｄｅ｜１００３０００００｜４

◇１回【巨０、Ｄ１】

１回表　Ｐジャクソン

佐々木　空振り三振、門脇　中前安打、浅野　遊併殺打

１回裏　Ｐ戸郷

度会　中前安打→敵失で無死二塁、牧　左飛、佐野　右前タイムリーツーベース→１死二塁、オースティン　右飛、加藤　空振り三振

◇２回【巨０、Ｄ０】

２回表　Ｐジャクソン

秋広　空振り三振、中山　二ゴロ、甲斐　見逃し三振

２回裏　Ｐ又木

梶原　空振り三振、山本　中前安打、京田　遊ゴロ→２死二塁、森敬　右飛

◇３回【巨０、Ｄ０】

３回表　Ｐ宮城

オコエ　遊ゴロ、泉口　中飛、岡田　右二塁打→２死二塁、佐々木　一直

３回裏　Ｐ又木

度会　遊直、牧　右前安打、佐野　中前安打→１死一、三塁、オースティン　見逃し三振、加藤　三ゴロ

◇４回【巨０、Ｄ３】

４回表　Ｐ森唯

門脇　右飛、朝の三ゴロ、秋広　左飛

４回裏　Ｐ又木

梶原　右前安打、山本　中前安打、京田　左飛、森敬　犠打→野選で１死満塁、度会　投手強襲タイムリ、柴田　一飛、桑原　右前２点タイムリー→２死一、三塁、東妻　左飛

◇５回【巨０、Ｄ０】

５回表　Ｐ森唯

中山　一ゴロ、甲斐　二ゴロ、オコエ　三ゴロ

５回裏　Ｐ京本

加藤　左前安打、梶原　二併殺打、山本　左飛

◇６回【巨２、Ｄ０】

６回表　Ｐ松本隆

泉口　右前安打、岡田　右前安打、佐々木　三邪飛、門脇　、一ゴロの間に１点追加→２死一塁、浅野　死球、秋広　中前タイムリー→２死一、三塁、中山　左飛

６回裏　Ｐ山崎

京田　一塁の悪送球で出塁→カウント２−１からけん制死、森敬　遊飛、度会　右前安打、柴田　右前安打→２死一、三塁、桑原　二ゴロ

◇７回【巨０、Ｄ０】

７回表　Ｐ松本隆

大城卓　空振り三振、オコエ　四球、泉口　一ゴロ、岡田　見逃し三振

７回裏　Ｐ横川

東妻　投ゴロ、加藤　四球、蝦名　左前安打、松尾　中飛、井上　二塁内野安打→２死満塁、森敬　左飛

◇８回【巨４、Ｄ０】

８回表　Ｐ笠谷

佐々木　空振り三振、荒巻　死球、浅野　左前安打、秋広　中飛、中山　中前タイムリー→２死一、二塁、大城卓　右翼席へ逆転３ラン、オコエ　左越え二塁打→２死二塁、泉口　二飛

８回裏　Ｐ横川

度会　中飛、知野　遊ゴロ、桑原　三ゴロ

◇９回【巨０、Ｄ０】

９回表　Ｐウィック

萩尾　死球、佐々木　一ゴロ→二塁アウト、１死一塁、荒巻　一ゴロ、浅野　空振り三振

９回裏　Ｐ横川

東妻　空振り三振、加藤　一邪飛、蝦名　右飛