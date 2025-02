サーティワン×サンリオキャラクターズは、ハローキティたちのひな壇飾りがかわいい。春の限定フレーバーを実食

キャラクターとのコラボが、たびたび話題になる「 サーティワン 」。2月15日(土)から3月3日(月)の期間限定で、人気の「サンリオキャラクターズ」とのスペシャルコラボがスタートしました。サンリオの仲間たちが“ひなだんかざり”になったアイスボックスは、サンリオファン必見のかわいさ。サーティワン×キャラクターコラボを制覇したいisuta編集部が、今回も買いに行ってきました。気になる内容から予約方法まで、一気にチェックしちゃいましょう!

サーティワンの「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436今回登場している「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」(税込2300円)は、キャラクターたちがひなまつり仕様でデザインされた特別なボックスに入っています。ボックス自体がとてもキュートで、そのまま飾りたくなるほどのかわいさです。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436おひなさまバージョンのイラストが描かれたサンリオキャラクターたちは、まさに春を感じさせるデザイン。空き箱をそのまま飾って、ひな祭りを楽しむのもよさそうです!ハローキティと仲間たちが、かわいいひな壇飾りに© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436ボックスの中には、サンリオキャラクターズのチョコレートがのったアイスが、ひな壇飾りのように5つ並んでいます。一段高くなっている場所には、内裏雛(だいりびな)のハローキティとディアダニエル。三人官女(さんにんかんじょ)は、マイメロディ、マイスウィートピアノ、クロミが並んでいますよ。それぞれ違うお洋服を着ているので、じっくり見てみてくださいね。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436オリジナルデザインのカップも要チェック!パステルピンクと若草色の春らしいカラーがかわいらしいポイントです。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436ひな壇には、ハローキティのリボンが5つ隠れていました。結構小さいから、見つけるのが意外と難しいかも!春気分を味わえる限定フレーバーをチェック© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436フレーバーは、お好きなものを選べるんです。今回、ディアダニエルに選んだのは、新作フレーバー「ハイカラ 抹茶あんみつ」。抹茶とフルーツフレーバーのアイスクリームの中に、フルーツ果肉や寒天風ゼリー、こしあんリボンが入っていて、楽しいアクセントになっています。まるで甘味処のあんみつを味わっているような贅沢さ。ぜひ、サーティワン流のあんみつを試してみてくださいね。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436ハローキティには、春のおすすめフレーバー「さくら」をピックアップ。桜もちのお味に桜の葉を使用した、2月20日から登場の期間限定フレーバーです。桜の葉のやさしい塩味が、全体の甘さを引き立てますよ。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436そのほかにも、大人っぽい味わいの「バーガンディチェリー」、ストロベリーとブルーベリーの甘さにラズベリーの酸味、チーズの濃厚なコクとなめらかさが合わさった「スリーベリー フロマージュ」、ベリーの甘酸っぱさとピスタチオの程よい風味がクセになる「ベリー ミーツ ピスタチオ」を選んでみました。ぜひ、季節限定フレーバーを楽しんでみてくださいね。モバイルオーダーで事前予約が可能!© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436今回のサンリオキャラクターズとのコラボメニューは、店頭購入はもちろん、モバイルオーダーやデリバリーにも対応。さらに、モバイルオーダーなら事前予約ができます。受け取り期間は3月3日(月)までで、予約は前日の3月2日(日)21:00まで受付中です。店舗での受け取りになるため、お近くの対応店舗を事前にチェックしておきましょう◎© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655436モバイルオーダーでも、各キャラクターそれぞれでお好きなフレーバーが選べます。なくなり次第終了なので、確実にゲットしたい人は、モバイルオーダーで事前予約をするのがおすすめ!サーティワンの公式サイト、もしくは公式アプリでチェックしてくださいね。サーティワンアイス 公式サイトhttps://www.31ice.co.jp/