ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤ËŽ¢¥ª¥ó¥«¥¸Ž£À¯ÉÜÀÕÇ¤¤Ï¡©
·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡Ê²èÁü¡§ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¸ø¼°YouTube¤è¤ê¡Ë
µÈËÜ¶½¶È¤¬½êÂ°¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò¸øÉ½¡¢¤Î¤Á¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î°ãË¡À¤ÏÃÎ¤é¤ì¤º¡¢µ¬À©¤â¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
·Ý¿Í¤ÎÁûÆ°¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µÄÏÀ
¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¡Ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿2019¡Á2020Ç¯Åö»þ¤Ï¡Ö¡Ø°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸åX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤äÀìÌç²È¤é¤¬¥ª¥ó¥«¥¸¤Î°ãË¡À¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¤òÌä¤¦À¼¤Ê¤É¤¬¡¢SNS¤Ë¼¡¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¹Í¤¨¤ë²ñ¡Ë¡×¤ÎÅÄÃæµª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ëµ¤¤ÎÆÇ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èï³²¼ÔÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥ª¥ó¥«¥¸¤Î°ãË¡À¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÏÌµÎÁÈÇ¤Î¥ª¥ó¥«¥¸¤Î¹¹ð¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¹¹ðÊüÁ÷¤ò¼«½Í¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¤³¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡ØÌµÎÁÈÇ¤Ê¤éOK¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ó¥«¥¸Â¦¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿º¾µ½Åª¼êË¡¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤¦¤·¤¿¹¹ð¤òÎ®¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê¸í²ò¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤â¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤Æ¡¢ÁáµÞ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ãË¡À¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£
À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëÅÒÇî¾ì¤ò»Ø¤·¡¢³¤³°¤Î¹çË¡¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅÒÇî¹Ô°Ù¤¬·ºË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ê¶¥ÇÏ¤ä¶¥ÎØ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ê¤É¡Ë°Ê³°¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤À¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ë¡Ø¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥«¥¸¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬½½Ê¬¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î°ãË¡À¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤º¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¼þÃÎÉÔÂ¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢À¯ÉÜ¤¬¥ª¥ó¥«¥¸¤Î°ãË¡À¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³¸ý¸©°¤ÉðÄ®¤ÎµëÉÕ¶â¤Î¸í¿¶¹þ»ö·ï¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉðÄ®¤¬¸íµëÉÕ¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÎÎ×»þÆÃÊÌµëÉÕ¶â4630Ëü±ß¤òÈÈ¿Í¤¬¥ª¥ó¥«¥¸¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ´ßÅÄ¼óÁê¡Ê2022Ç¯Åö»þ¡Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÛÇ§¡×¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢»ö·ï¸å¤âÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä·¼È¯³èÆ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2019¡Á2020Ç¯¤Ë¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬°ãË¡À¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Î³ÈÂç¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖIR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¼Â»ÜË¡°Æ¡×¤¬À®Î©¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°èÆâ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß·¿¥«¥¸¥Î¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¥ª¥ó¥«¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òº®Íð¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖIRË¡°Æ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØÆüËÜ¤Ç¥«¥¸¥Î¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤â¹çË¡¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸í²ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥ó¥«¥¸¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢ÁêÃÌ¤Î10¡Á20¡ó¤¬¥ª¥ó¥«¥¸´ØÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³°½Ð¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó1¤Ä¤Ç¡¢24»þ´Ö¤É¤³¤Ç¤âÅÒ¤±»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥«¥¸¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÌó100ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥ó¥«¥¸¤Ï¶È¼Ô¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤¬¹ªÌ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤À¡£
YouTube¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¹¹ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¼ãÇ¯ÁØ¤ËÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼êË¡¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¡£
ÌµÎÁÈÇ¤òÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÍÎÁÈÇ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÍÂ¸¤Ç¼Ú¶â¤«¤éÈÈºá¤Ø¤ÎÉé¤ÎÏ¢º¿
¥ª¥ó¥«¥¸¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤¿·ë²Ì¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç·òÁ´¤À¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤ÎÌäÂê¤òÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï´í×ü¤¹¤ë¡£
¥ª¥ó¥«¥¸ÍøÍÑ¼Ô¤Ï20¡Á30ÂåÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¡¢¼ãÇ¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ë¤âÂç³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Å¾É²½¤·¤Æ¼«»¦¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥ó¥«¥¸¤ò´í¸±¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤À¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö1²óÉé¤±¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Éé¤±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»×¹Í¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤«¤é¡¢°ì¸«¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢5Ëü¡Á10Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤Î´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÁ°¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½ÐÄ¥Èñ¤ÎÀº»»¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ú¶â¤¬ËÄ¤é¤ß¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢º¾µ½¤ä²£ÎÎ¡¢ÀàÅð¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼Ú¶â¤«¤éÈÈºá¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐºö¤È¤Ï
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ç²£ÎÎ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤â¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¼Ô¤Î¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ÍÂ¸¾É¤ò¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¼Ú¶â¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤Þ¤¿½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¤ª¶â¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ø¹Í¤¨¤ë²ñ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ÍÂ¸¾É¤Î¤¿¤á¤Î¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥ó¥«¥¸¤ò²áµî¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÊá¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¤Î¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï¥ª¥ó¥«¥¸¤ÇÄÌÊó¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¡£
²¿¤è¤ê¥ª¥ó¥«¥¸ÌäÂê¤ÏÃ±¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥«¥¸»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¥ÎØ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢³¤³°¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤äÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÁáµÞ¤Ëµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤
¡Ö°ãË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌîÊü¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¹ñÌ±¤¬¤³¤ì¤À¤±Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î°ãË¡À¤ò¹¤¯Ç§¼±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢ÁáµÞ¤Ëµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºöÄêÃæ¤Î´ðËÜ·×²è°Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥«¥¸ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡°ãË¡±¿±Ä¡¦ÅÒµÒ¤Î¼èÄù¶¯²½¡¢¢°ãË¡À¤Î¼þÃÎ¡¦·¼È¯¡¢£¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ä¹¹ð¶Ø»ß¡¢¤·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÍÞ»ß¤Î¼Â»Ü¡¢ ¤¬¤¢¤ë¡£
´Ø·¸¾ÊÄ£¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤é°ÍÂ¸¾ÉËÉ»ßÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø°ãË¡À¤Î¼þÃÎ¤ä·¼È¯¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅØ¤á¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë·¼È¯³èÆ°¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô»öÌ³¶É¡Ë
Æâ³ÕÉÜ¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥ª¥ó¥«¥¸¤Ï¹ñºÝÅª¤ÊÌäÂê¤âÍí¤à¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤ÎËÐÌÇ¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ñ¤·¤¯¤â¡¢¥ª¥ó¥«¥¸¤Î°ãË¡À¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ç§¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÂç¤¤Ê·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÀÐÀî Èþ¹á»Ò ¡§ °åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë