10-FEET主催フェス<京都⼤作戦2025>が7月5⽇および6日の2日間、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催される。このたび、同フェスのサブタイトルが発表となった。毎年、個性的なサブタイトルが冠される<京都大作戦>だが、2025年のサブタイトルは“暑さも⾬もお茶のこ祭祭”だ。この発表にあわせて、オフィシャル1次(LINE)受付もスタートとなった。受付期間は本日2月22日正午より3月2日23:59まで。申し込みサイトのURLはオフィシャルLINEでのみ配信される。友だち追加していない場合は、友だち追加時の“あいさつメッセージ”内のURLから申し込みが可能となる。

■<京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜>



<MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼出演者10-FEET(両⽇出演) / and more...▼チケット・通常札:2⽇通し券 19,960円(税込) / 1⽇券 9,980円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,980円(税込) / 1⽇券 4,990円(税込)※童札は、2025年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2013年4⽉2⽇〜2019年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能です。※必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://l-tike.com/mik2025faq/