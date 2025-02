広島の人気店が東京初進出！ 見た目も味も最高の、出来立てジャンボサンドイッチは腹ペコで挑みたい！（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は明治神宮前駅のそばにオープンした広島発のわんぱくサンドイッチ店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

CHERMSIDE 原宿竹下通り店(東京・明治神宮前)

ミートボックス 写真:お店から

2025年1月、明治神宮前駅から徒歩5分ほどの場所に、ボリューミーなサンドイッチを提供する「CHERMSIDE 原宿竹下通り店」がオープンしました。手掛けるのは、ボリューム系サンドイッチ専門店「CHERMSIDE SANDWICH」を運営するCSホールディングス株式会社。2021年5月に広島市でオープンした「CHERMSIDE SANDWICH」は、世界各国のサンドイッチを食べ歩いた店主のTAKUYAさんが一番おいしいと思ったオーストラリアのサンドイッチの味を再現。ボリューミーなサンドイッチが人気を呼んでいます。

TAKUYAさんは、日本における従来の「作り置き販売型」のサンドイッチではなく、注文を受けてから一つ一つ調理し、出来立てのサンドイッチを提供する「レストラン型」のスタイルに感銘を受けたそう。店名は、TAKUYAさんが5年間在住していたオーストラリアの町「チャームサイド」に由来。広島県でトップクラスのサンドイッチ屋になったことをきっかけに東京進出を決意し、旗艦店として同店をオープンすることに。新店舗でも見た目も味も最高のサンドイッチを、出来立ての状態で楽しむことができます。

アーティストDAICHI YANAI.のペインティング 写真:お店から

竹下通り沿いの商業ビルの2階に位置する店舗は、プレオープン期間中に広島店同様アーティストDAICHI YANAI.によるライブペインティングが実施され、お洒落で居心地の良い空間。客席は、カウンターやテーブル席など全20席です。

MEAT BOX 写真:お店から

一番人気の「MEAT BOX」3,278円は、牛の希少部位でもあるサガリを贅沢に300g詰め込んだボリューム満点の逸品。筋を全て取り除きミディアムレアに焼き上げた柔らかくジューシーな肉にシャリアピンソースを絡め、カリッと香ばしく焼き上げたパンで挟まれたサンドイッチは格別なおいしさ。マスタードが良いアクセントになっています。

OME BOX 写真:お店から

また、6個分の卵を使ったふわとろオムレツととろけるようなチェダーチーズがやみつきになる「OME BOX」2,750円や、24時間低温調理した国産背ロースを厚さ5cmにカットし、じっくりと揚げた「KATSU ~勝つ~ BOX」3,278円も人気です。全てのサンドBOXには、皮付きポテト(200g)がセットで付いています。

ハーフ&ハーフのBOXにしてもらえるのも◎ 出典:elica0624さん

2種類のBOXを注文して希望すると、ハーフ&ハーフのBOXで提供してもらえるのもうれしいですね。

レモンブルー 写真:お店から

ドリンクは、国産レモン100%の限定シロップを使った本物のレモンスカッシュ「レモンブルー」680円などのソーダや、新鮮なフルーツを使った「ストロベリースムージー」780円、「国産神バナナスムージー」780円、ドリップコーヒー(690円)、瓶ビール(ハイネケン、780円)などをそろえています。

出来立てのボリューミーなサンドイッチは、お腹を空かせて食べに行くのがおすすめ。ランチタイムは混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

2種類注文の場合ハーフアンドハーフのボックスにもしてもらえます 出典:不思議の国のアイスさん

『お友達と訪問し、ミートボックスとオムボックスを注文。こちら2つ注文した場合のみ、ハーフアンドハーフのボックスをお願いすると作ってもらえます!



ミートボックスは希少部位のサガリ肉を贅沢に300g使用。とにかくお肉が柔らかくジューシー。

人気メニューなのも納得!

断面もとてもキレイです。



オムボックスは卵を6個使用!

ふわふわとろとろの卵に、チーズの香ばしさがアクセントになりパクパク食べれる美味しさでした。



平日でしたが、昼すぎにはすでに席が埋まるほど大人気!



原宿でガッツリ食べたい人向けです!』(不思議の国のアイスさん)

ミートBOX(ポテト付) 出典:*nat*さん

『■ミートBOX(ポテト付)

広島発の大人気店だそうで、私がいただいたメニューは希少部位のサガリ肉を贅沢に300gも詰め込んだ看板メニュー!!

見るからに美味しそうですよね

ボリュームあるけれど、お肉が柔らかくて食べやすく、味付けもとっても美味しい!

イートインもできるし、テイクアウトもOKです!

写真映えもするし、これから東京でも流行ること間違いなし♪

場所柄外国人観光客も多いから、スタッフの方の英語対応も問題なさそうでした◎』(*nat*さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆CHERMSIDE 原宿竹下通り店住所 : 東京都渋谷区神宮前1-6-8 2FTEL : 070-8577-5704

文:佐藤明日香

