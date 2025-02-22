FRUITS ZIPPER¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ø¤Î¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Á¥§¥É÷¤Î¡Ø¤Ï¤ë¤ä¤ÞË«¤á¤é¤ì¥¹ー¥Ä¡Ù¿·WEB CM¸ø³«
¡¡FRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¡Ø¤Ï¤ë¤ä¤ÞË«¤á¤é¤ì¥¹ー¥Ä¡Ù¤ÎWEB CM¡ØÂ´¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸ÊÓ④¡Ù¤¬¡¢2·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§FRUITS ZIPPER¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢AKB48¡Ä¡ÄºÇ¤â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ë¶¯¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡©¡Ë
¡¡ºòÇ¯12·î¤«¤é¡Ø¤Ï¤ë¤ä¤ÞË«¤á¤é¤ì¥¹ー¥Ä¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËFRUITS ZIPPER¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿WEB CM¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î18Æü¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤òË«¤á¤Æ±þ±ç¤¹¤ë·×7ËÜ¤Î¿·WEB CM¡ØÂ´¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸ÊÓ¡Ù¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜCM¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º¸þ¤±¡Ø¤Ï¤ë¤ä¤ÞË«¤á¤é¤ì¥¹ー¥Ä¡Ù¤Ë¿È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î½ÕÂ´¶È¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î´èÄ¥¤ê¤òË«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼ê»æ¤ò¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¿·¶Ê¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë°î¤ì¤¿¥³¥éー¥¸¥å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶õ´Ö¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¡È¥Á¥§¥É÷¡ÉÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè2ÃÆ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤ËFRUITS ZIPPER¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡¿¥³¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£2·î17Æü¤«¤é27Æü¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤ä¤Þ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¤Ï¤ë¤ä¤Þ¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ý¥¹¥¿ー¤òÁ´¹ñ¤Î¤Ï¤ë¤ä¤ÞÅ¹ÊÞ¤Ç·Ç½ÐÃæ¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤ËµºÜ¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£
¡ãFRUITS ZIPPER¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ä
¡¦·îÂÅ·²»
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤ê¤¨¤é¤«¤è～¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸À¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸À¤¨¤Æ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤«¤éÇîÂ¿ÊÛ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇîÂ¿ÊÛ¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
X¤È¤«¤ÎSNS¤Ç¤¹¤´¤¤Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹ー¥Ä»÷¹ç¤¦¤Í¡¢¿·Á¯¤À¤Í¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ï¤ë¤ä¤Þ¤Î¥¹ー¥Ä¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»£±Æ»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¥¹ー¥Ä¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤ä¤Þ¤Î¥¹ー¥ÄÃå¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦Ý¯°æÍ¥°á
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÁ°²óÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹ー¥Ä¤ò¤â¤¦°ìÅÙÃå¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ë¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¹ー¥Ä¤òÃå¤¿FRUITS ZIPPER¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ö¤ªÂ·¤¤¤ÎÇã¤¦¤è～¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤È¡¢´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦ÃçÀîÎÜ²Æ
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êFRUITS ZIPPER¤¬¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤ì¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¦¿¿Ãæ¤Þ¤Ê
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ï¤ë¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÁ°²ó¤È°ã¤Ã¤¿È±·¿¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤âÆ°²è¤¬¥³¥éー¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Á¥§¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤â¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Î»Å»ö¤Ï¤³¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¤ÎÁ°Æü¤È¤«¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
½÷¤Î»Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Æþ³Ø¼°¤ä½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë
Q.ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤Ï¤ë¤ä¤Þ¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥ê¥Ü¥ó¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤á¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¡ÈNEW KAWAI¤¯¡É¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.Á°²ó»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó½é¤á¤Æ¤Ï¤ë¤ä¤Þ¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë