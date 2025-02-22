¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÙºÇ¶¯¤ÎÍ§¾ð¡ª Ç®¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ú3ÁÈ¡Û
Á´À¤³¦¤ò¶½Ê³¤È´¿´î¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¶õÁ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬À¸¤ó¤À¶ä²Ï¤ÏÌ¤¤À¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´9¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÁÔÂç¤Ê¥µ¡¼¥¬¤«¤é·Ò¤¬¤ë¿ô¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
2·î22Æü¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ù¡¼¥Ç¥ó=¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ç¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁÏÀß¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ª¥ì¥Ö¡¦¥Ù¡¼¥Ç¥ó=¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦Í§¾ð¤ÎÆü¡É! ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÁÔÂç¤Ê¥µ¡¼¥¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¤¡ÈÍ§¾ð¡É¤ÎÊª¸ì¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£
1977Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¸ø³«Âè°ìºîÌÜ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¡È°¦¤¹¤Ù¤°ÅÞ¡É¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤È¥¦¡¼¥¡¼Â²¤ÇÀ¸³¶¤ÎÁêËÀ¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤ÎÇ®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤ÏÈ¿Íð·³¤Î¾ðÊó¾¹»¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë·ÙÈ÷¥É¥í¥¤¥É¤ÎK-2SO¤ÎÍ§¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè·îºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¹¤¤¶ä²Ï¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿4¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÍ§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏSW¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºÇ¸å¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÈK-2SO¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡ÈÍ§¾ð¡É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢ºîÉÊ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡õ¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«
Ç®¤¤¡ÈÍ§¾ð¡É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¡È°¦¤¹¤Ù¤°ÅÞ¡É¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë¥¦¡¼¥¡¼Â²¤Î¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤À¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×¤Ç¡¢¥ì¥¤¥¢¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È¥ª¥Ó=¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¤ò°¦Á¥¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶ä²Ï¤òÄë¹ñ¤Î°µÀ¯¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¯¤ä¥ì¥¤¥¢¤È¶¦¤ËÈ¿Íð·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄë¹ñ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤È¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡£Âç¿Í¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¼«¿®¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆâ¤ËÈë¤á¤¿ÀµµÁ´¶¤Ç¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤È¡¢¾¯¤·µ¤¤ÏÃ»¤¤¤¬ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ë¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃéÀ¿¿´¤ò¤â¤ÄÇ®¤¤À³Ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤Ï¡¢¶ä²Ï¤Î¿ô¡¹¤Î´í¸±¤ÊËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê»þ¤â¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¡¢Â©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¿Í¤Ïµì»°Éôºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥ë¡¼¥¯¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É7¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É6¡Ë¡Ù°ÊÍè32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆó¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÆ¤ÓÉÁ¤«¤ì¤¿Æó¿Í¤ÎÍ§¾ð¤È¾×·âÅª¤ÊÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎSW¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤È¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈºÇ½é¤ÎËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SW¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÈ¿Íð·³¤Î±ÑÍº¡õ¥É¥í¥¤¥É¥³¥ó¥Ó¡É¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡õK-2SO
¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¤ÎÄ¾Á°¡¢Äë¹ñ·³¤Îµæ¶ËÊ¼´ï¥Ç¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ÇË²õ¤Î¤¿¤á·è»à¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤ÀÌ¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡£Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÍ§¾ð¡É¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Ì¿·ü¤±¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¥Á¡¼¥à¡È¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢È¿Íð·³¤Î¾ðÊó¾¹»¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¤È¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿Íð·³ÍÑ¤ËºÆ¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿¸µÄë¹ñ·³¤Î·ÙÈ÷¥É¥í¥¤¥É¤ÎK-2SO¤À¡£
Æ±ºî¤Î¸ø³«Åö»þ¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¤¬¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÈK-2SO¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÄ¹¤¤´ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¥ã¥·¥¢¥ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ¿Íð·³¤Ë¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÎÍ£°ì¤ÎÍ§¿Í¤¬K-2SO¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Õ¤Ç¼«¿®²È¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ºÆ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦K-2SO¤È¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¸·³Ê¤Ê¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬¸«¤»¤ë·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÆó¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
Æ±ºî¤ÎÃæ¤ÇK-2SO¤Ï¡Ö¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬¸À¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡È¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡ÉÊ¬Ââ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã×Ì¿½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥·¥¢¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤ëK-2SO ¤Î»Ñ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢K-2SO¤âÅÐ¾ì¤·¥¥ã¥·¥¢¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºî¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÈÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¡É¥¦¥£¥à¡õ¥Ë¡¼¥ë¡õ¥Õ¥¡¡¼¥ó¡õKB
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¡É¤¬Ì¤ÃÎ¤Î¶ä²Ï¤ò½ä¤ëÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÊª¸ì¡£ÉñÂæ¤Ï¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼Ë´¤Äë¹ñÊø²õ¸å¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÀµµÁ¤Î¼é¸î¼Ô¡Ò¥¸¥§¥À¥¤¡Ó¤¬¤ª¤È¤®ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£
°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¸Î¶¿¤ÎÏÇÀ±¤«¤é¹Âç¤Ç´í¸±¤Ê¶ä²Ï¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¦¥£¥à¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¾¡¤Áµ¤¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥ó¡¢¥·¥ã¥¤¤ÇÊªÀÅ¤«¤À¤¬ÃÎÅª¤ÊKB¤È¤¤¤¦¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤¬ÂÔ¤Ä²È¤Ëµ¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÁ¸±¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÁà¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¥¸¥ç¥Ã¥É¡¦¥Ê¡¦¥Ê¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥í¥¦¡Ë¤ÈÂ¨ÀÊ¥Á¡¼¥à¡Ò¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿4¿Í¤Î¶ä²Ï¤ÎËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¸Î¶¿¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¡ÈÍ§¾ð¡É¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¶»¤òÇ®¤¯¤ëSW ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Í¦´º¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤È¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÈK-2SO¡¢¡Ò¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¡Ó¤Î4¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ä²Ï¤ÎÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¡ÈÇ®¤¤Í§¾ð¡É¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Èà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡ÈÍ§¾ð¡É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£³Æ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë