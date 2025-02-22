¡ÖËÜ²»¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×´äÅÄÁÕ¡¢±Ç²è¡Ö½éµé±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¤ÎÈ¯¸«
´äÅÄÁÕ
ÇÐÍ¥¤Î´äÅÄÁÕ¤¬¡¢Ëè·§¹îºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø½éµé±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¡Ê£²·î22Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤òË´¤¯¤·¤¿»ÒÌòÇÐÍ¥¡¦°ìÚð¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤ÏÉã¿Æ¤È¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÇÑ¹©¾ì¤Ç¡Ö½éµé±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ò³«¤¤¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤ÎÄ³ÌîÊæÀÑ¡ÊËè·§¹îºÈ¡Ë¤¬¡¢Â¨¶½±éµ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éã¤òË´¤¯¤·¤¿»ÒÌòÇÐÍ¥¡¦°ìÚð¤ä¡¢¼ä¤·¤²¤Ê¶µ»Õ¡¦Àé²Î»Ò¡ÊÂçÀ¾ÎéË§¡Ë¤Îµ²±¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÁÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç´ñÀ×¤Ë½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤ÏCM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢½éÄ¹ÊÔ±Ç²è¡Ø¼Ì¿¿¤Î½÷¡Ù¡Ê20¡Ë¤¬2020Ç¯¤Î¡ÖSKIP¥·¥Æ¥£ ¹ñºÝD¥·¥Í¥Þ±Ç²èº×¡×¤ÇÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤ÆÍ£°ì¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢SKIP¥·¥Æ¥£¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶úÅÄÁÔ»Ë»á¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÚð¤ò±é¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤¤¤ÞÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Û
¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Àëºà¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¡½¡½ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÆÉ¤ó¤ÇºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¹¤ÈËÜ²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ²»¤Ç¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÂÎ¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ²»¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¿´¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½´äÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë°ìÚð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°ìÚð¤Ï¼«Ê¬¤ÇÉã¿Æ¤Îµ²±¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¶úÅÄ´ÆÆÄ¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ä¡¢µÕ¤ËÉã¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¤ÎÈá¤·¤ß¤âÁÛÁü¤·¤Æ¡¢°ìÚð¤¬µ²±¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Íý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤ò½ü¤±¤Ð¼«Ê¬¤È°ìÚð¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ËÍ¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤ê¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï°ìÚð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡½¡½´äÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÚð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
Éã¿Æ¤È¤Î¤³¤È¤ÏËÍ¤È°ìÚð¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÚð¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤ò¤¿¤ÀÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÚð¤¬Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¿å±Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤ê¡¢Àî¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ëÁ°¤Ë¡Ö°ìÚð¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢the HIATUS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ìÚð¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½´ÆÆÄ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¡©
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´äÅÄ·¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡ÖËÍ¤È°ìÚð¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁê¼ê¤Î±éµ»¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡½¡½¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¡©
Ëè·§¤µ¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢»£¤ëÄ¾Á°¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´¶¾ð¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¾°¦¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç3¿Í¤¬±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡½¡½¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÀî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¤¬¥Ñ¤Ã¤È¾Ã¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã°Å¤ÇÉÔ²º¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡½¡½»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥«¥Ì¡¼¤òÁæ¤°¥·¡¼¥ó¤Ï°ìÚð¤ÎËÜ¿´¤¬¤ä¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÚð¼«¿È¤â±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÚð¤Î±éµ»¤òÄÌ¤·¤¿ËÜ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½»£±Æ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡©
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï²¿²ó¤«»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï³ä¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤¤¤Þ´äÅÄ¤µ¤ó¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Ï±ó¤¤ÌòÊÁ¤¬Íè¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1²ó1²ó´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±éµ»¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤âº£Æü¤Ï¤³¤³¤ò°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬µÞ¤ËÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞËÍ¤ÏÁê¼ê¤Î±éµ»¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ç¯Âå¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ëÀ¨¤ß
ºä¸µ°¦ÅÐ¤ÎÂ¸ºß¡½¡½¤µ¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤½¤ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÄï¤Ë¤â¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤òÉÛ¶µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÄï¤ÎÊý¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äï¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¿¡¢½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Á¤ã¤ó¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¤¤Þ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡©
¥¯¥ë¥È¥¬¤Ç¤¹¡£»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡½¡½1Ç¯È¾Á°¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿»þ¤â¥¯¥ë¥È¥¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥ë¥È¥¬¤¬ËÍ¤Î¼ê¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½Â¾¤Ë¥É¥é¥à±éÁÕ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥à¤Ïº£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
°ÊÁ°¥É¥é¥à¤Ï½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï½¬¤¦¤Î¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ë¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆþÉô¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¹ë¹»¤Ê¤Î¤ÇËèÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ-POP¤Î¶Ê¤ä¥¸¥ã¥º¤òÃ¡¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
Æ±À¤Âå¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¡Ø»¨µû¤É¤â¤è¡¢Âç»Ö¤òÊú¤±!¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºä¸µ°¦ÅÐ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤·¤¿¤¢¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦ÅÐ¤¯¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈà¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±Ç¯Âå¤À¤«¤é¤³¤½ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊ£»¨¤µ¤â¤¢¤ë±Ç²è¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø½éµé±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ëè·§¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î3¿Í¤¬±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ÎÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤ËËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±éµ»¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦°Û¼Á¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û¡Ø½éµé±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù£²·î22Æü¸ø³«´ÆÆÄ¡§¶úÅÄÁÔ»Ë½Ð±é¡§Ëè·§¹îºÈ¡¢ÂçÀ¾ÎéË§¡¢´äÅÄÁÕ¡¢¿¹·¼°ìÏ¯¡¢¸ñ¾Â¥È¥¡¢Ëï¸»Ö¡¢±Ê°æ½¨¼ù2024Ç¯ / ÆüËÜ / 90Ê¬