櫻坂46、2ndアルバム『Addiction』発売決定！11万人を動員した東京ドーム公演の映像も収録

■初回生産限定盤TYPE-Bには『Documentary of TOUR 2024』と題した映像作品を収録!

櫻坂46の2ndアルバムが、4月30日に発売されることが決定した。タイトルは『Addiction』で、ティザー映像も公開された。

櫻坂46がアルバムをリリースするのは1stアルバム『As you know?』以来、約3年ぶり。初回生産限定盤 TYPE-Aには2024年6月に開催され、グループ史上最大動員数の11万人を記録した『4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』の模様を完全収録。

初回生産限定盤 TYPE-Bには『Documentary of TOUR 2024』と題した映像作品を収録。こちらは、チケット争奪戦となっていた完全未配信のアリーナ公演の裏側や東京ドーム公演への軌跡など、グループ史上最大動員数を更新した櫻坂46というグループの勢いなどを感じることができるファン垂涎の内容となる。

その他、アルバム収録曲など詳細は追って発表される。

リリース情報

2025.01.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「UDAGAWA GENERATION」

2024.02.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Nothing special」

2025.02.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Nightmare症候群」

2025.02.19 ON SALE

SINGLE「UDAGAWA GENERATION」

2025.04.30 ON SALE

ALBUM『Addiction』

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/