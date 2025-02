インターネットは情報の入手や他者との交流に大きな利便性をもたらし、世界全体で見れば幸福度の向上と関連しているとの研究結果が報告されています。しかし、中には日常生活に支障を来すほどインターネットを使いたくなるインターネット依存症に陥る人も存在し、その治療法が必要とされています。新たな研究では、インターネット依存症の患者に「運動」をさせることで、インターネット依存症の症状を軽減できる可能性があるとわかりました。

Effects of exercise interventions on Internet addiction among college students: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460324002089Exercise eases internet addiction in Chinese college studentshttps://www.psypost.org/exercise-eases-internet-addiction-in-chinese-college-students/21世紀初頭に爆発的に普及したインターネットは仕事やコミュニケーション、趣味などのさまざまな場面で人々の生活を変えました。インターネットのおかげで便利になったことは多々ありますが、中には「インターネットを使いたい」という欲求が強迫性を持つまでになり、日常生活や人間関係、メンタルヘルスに悪影響を及ぼすインターネット依存症になってしまう人も現れています。インターネット依存症の人はSNSやゲーム、オンラインショッピング、ブラウジングなどにインターネットを使用しており、その時間をコントロールすることに困難を覚えます。その結果、いつまでもインターネットの使用をやめられず、生活の乱れや睡眠障害、精神的苦痛などが引き起こされます。この状態は他の行動依存症と同様に、脳内のドーパミン主導の報酬系に関連しているとのこと。中国・広西大学の研究チームは、インターネット依存症の症状管理および改善に「運動を用いた介入」がどれほど有効なのか評価するため、中国語または英語で発表された過去の研究データを分析しました。分析には、インターネット依存症またはそれに類似したスマートフォン依存症などを持つ学生を対象に、運動介入を行ったランダム化比較試験のデータが用いられました。分析対象となった研究は14件で、全部で19件の実験的テストの結果が含まれており、合計760人のインターネット依存症を持つ学生が被験者となっていました。運動介入には、大きく分けて「開放性運動能力エクササイズ」と「閉鎖性運動能力エクササイズ」の2種類と、その両者を組み合わせた合計3種類がありました。このうち開放性運能力エクササイズは、バスケットボールやサッカーなど、個人が外部の変化に合わせて臨機応変に対応する必要がある運動です。一方、閉鎖性運動能力エクササイズは、ランニングや水泳、ウエイトトレーニングなどの反復的な動作を伴う、制御され安定した環境での運動です。これらの運動介入を用いたセッションは4〜18週間にわたり、中程度の強度で50〜120分間、週2〜5回の頻度で行われました。実験の対照群は運動介入を受けることなく、通常通りの生活を続けたとのことです。データを分析した結果、運動介入はインターネット依存症の症状を軽減するのに強い効果があることが示されました。被験者の不安・孤独感・ストレス・無能感といったネガティブな感情が大幅に減少し、メンタルヘルスが改善され、疲労や抑うつ症状もある程度軽減されたと報告されています。研究チームは、「今回のレビューでは、運動ベースの介入がインターネット依存症のレベルを効果的に下げ、インターネット依存症の大学生の心理的症状を改善できると実証しました。インターネット依存症に苦しむ大学生にとって最適な運動の種類は、開放性運動能力エクササイズと閉鎖性運動能力エクササイズの両方を組み合わせたものでした」と述べました。なお、今回の研究はすべて中国の大学生を対象に実施されたものであり、中国以外の文化圏や学生以外の人口統計グループでは異なる結果が出る可能性があるとのことです。