来週の【重要イベント】エヌビディア決算、鉱工業生産、米個人所得 (2月24日～3月2日) 来週の【重要イベント】エヌビディア決算、鉱工業生産、米個人所得 (2月24日～3月2日)



――――――――――――――――――― 2月24日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (振替休日)

・立憲民主党大会

◆国際経済ｅｔｃ

・ロシアがウクライナへ侵攻してから3年

・ドイツ2月Ifo景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏1月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]ズーム・ビデオ /[中]携程旅行網（トリップドットコムグループ）



――――――――――――――――――― 2月25日 (火) ――

◆国内経済

・1月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・1月白物家電出荷額 (10:00)

・1月外食売上高 (14:00）

・1月スーパー売上高 (14:00)

・1月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

★中国MLF（中期貸出制度）金利

・ドイツ10-12月期GDP[確報値] (16:00)

・米国12月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)

・米国12月FHFA住宅価格指数 (23:00)

★米国2月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (26日0:00)

・米国2月リッチモンド連銀製造業指数 (26日0:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・ハンガリー中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]ホームデポ 、インテュイット 、ワークデイ 、キーサイト 、レモネード 、ズームインフォテクノロジーズ /[韓]クーパン

◆新規上場、市場変更 など

〇ラック <3857> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月26日 (水) ――

◆国内経済

・12月景気動向指数[確報値] (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

★G20財務相・中央銀行総裁会議（南アフリカ、～27日）

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国1月新築住宅販売件数 (27日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (27日0:30)

・タイ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]★エヌビディア 、セールスフォース 、ロウズ 、イーベイ 、ビヨンドミート 、スノーフレイク /[欧]ステランティス

◆新規上場、市場変更 など

〇銀座山形屋 <8215> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 2月27日 (木) ――

◆国内経済

・1月建機出荷 (13:00)

・2年国債入札

・千葉県知事選告示（3月16日投開票）

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏1月マネーサプライM3 (18:00)

・ユーロ圏2月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏2月景況感指数 (19:00)

・米国10-12月期GDP[確報値] (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国1月耐久財受注 (22:30)

・米国1月仮契約住宅販売指数 (28日0:00)

【海外決算】

[米]デル 、オートデスク 、HP 、ワーナーブラザース /[英]ロールス・ロイス/[欧]アクサ

◆新規上場、市場変更 など

〇スタジオアリス <2305> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇ＪＳＳ <6074> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 2月28日 (金) ――

◆国内経済

・2月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★1月鉱工業生産 (8:50)

・1月商業動態統計 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・1月自動車輸出実績 (13:00)

・1月住宅着工件数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾市場休場

・ドイツ2月失業率 (17:55)

・ドイツ2月消費者物価指数 (22:00)

★米国1月個人所得 (22:30)

★米国1月個人消費支出 (22:30)

・米国1月卸売在庫 (22:30)

・米国2月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)

★中国2月製造業PMI (10:30)

・中国2月非製造業PMI (10:30)

◆新規上場、市場変更 など

★ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 3月 1日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 3月 2日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・東京マラソン

◆国際経済ｅｔｃ

・米アカデミー賞授賞式



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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