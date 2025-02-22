¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ì¡¢¡È¾Â¡É³ÎÄê¤ÎTKG¥ì¥·¥Ô¸ø³«¡¡´¿´î¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¤ÎÇÏ¾ìÍµÇ·¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö1¿ÍÁ° Ìó100±ß¡¦Ä´Íý5Ê¬¢ö·àÅª¤Ë¥¦¥Þ¤¤¡ÉÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡É°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¡È¾Â¡É³ÎÄê¤ÎTKG¤ò2¼ï¤´¾Ò²ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ì¡¢¡È¾Â¡É³ÎÄê¤ÎTKG¥ì¥·¥Ô¸ø³«
¡¡³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡ÉÉÃ¡É¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¡¢·ã¥¦¥Þ¿·ÄêÈÖ¤ÎTKG¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¤É¤Á¤é¤âÌó100±ß¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Í¥®»Ý¥À¥ìTKG¡×¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿TKG¡×¤ò¥ì¥·¥Ô¤Ä¤¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡Æñ°×ÅÙ¤âÄã¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4Ê¬¡¢5Ê¬¤È¤¤¤¦½êÍ×»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖTKG¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥Ð¡¼¥ÈÇÏ¾ì¡¢¡È¾Â¡É³ÎÄê¤ÎTKG¥ì¥·¥Ô¸ø³«
¡¡³µÍ×Íó¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡ÉÉÃ¡É¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¡¢·ã¥¦¥Þ¿·ÄêÈÖ¤ÎTKG¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö¤É¤Á¤é¤âÌó100±ß¤Ç½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Í¥®»Ý¥À¥ìTKG¡×¡Ö¥¬¥ê¥Ð¥¿TKG¡×¤ò¥ì¥·¥Ô¤Ä¤¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡Æñ°×ÅÙ¤âÄã¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4Ê¬¡¢5Ê¬¤È¤¤¤¦½êÍ×»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖTKG¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£