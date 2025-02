第1回【音楽を手掛けた“香港アクション大作”が大ヒット! 巨匠「川井憲次」が「結構キツかったですね(笑)」と語る納得の理由】を読む

公開から3週間足らずで興行収入1億円を突破した「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」。九龍城砦を超リアル再現したセットや超絶アクション、個性たっぷりの俳優陣などすべてがハイクオリティな本作に、日本から2人の「ケンジ」が参加している。アクション監督の谷垣健治氏と、作曲家の川井憲次氏だ。谷垣氏、ソイ・チェン監督に続くインタビュー第3弾は川井氏が登場。第2回では、プライベートで聴いている音楽や押井守監督との仕事について語る。

(全2回の第2回)

***

【写真】香港空港に「九龍城砦」出現…リアルすぎるセットが特別展示された時の様子

監督の意図を探りながらの作業

「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」の音楽制作において、川井氏は舞台である九龍城砦を「あまり意識していなかった」と語った。これまでの作品とおなじく、自身の音楽に影響を与えるのはやはりストーリーだという。

ファンクラブに入るほど好きなミュージシャンとは

「ストーリーの展開や、監督が何をやりたいのか、どういう風に表現したいのかということを探りながら作る感じです」

後の展開を考慮し、逆算して音楽を考えることもあるが、シーンの解釈について監督と深い話をすることはないという。

「もちろん自分が考えている範疇でのことですが、それがもし監督の思い描いてることと一致していればOK。監督が説明をしなければいけない時って、僕が勘違いしている時なんですよ。僕が作った音楽を監督が聞いて『いや、川井さんそうじゃないんだ』となった時に、『ここはこういう風に、主人公のこの感情を出したい』といった説明が加わることもあります。もし僕の解釈が間違っていない時なら監督は何も言いません」

押井監督との仕事は意外と…?

名監督たちが作り上げた渾身の映像から意図を読み取り、音楽を作る。音楽はもちろん映像に対する感覚、そして実際の制作テクニックがすべてハイレベルでなければ到底務まらないポジションだ。ファン目線で見ると、長編アニメーション「攻殻機動隊」シリーズの映画版2作などで組んだ押井守監督とは、苦労が多かったのではないか。

「押井さんの場合は楽器から入ってくるんですよ。『ベースのボーンと太鼓のドン』といった言い方をされて、『そういうのがベースになって作れないかな』と。例えば『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)は『ハープをメインにして作ってくれないか』。だから逆にハープさえ使っていれば、僕はそれを中心にアレンジしたり、ハープで弾きやすい音楽にしたりできるので、初めから全てのオーケストラをそろえて作るよりも作りやすいんです」

「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」(1995年)の「M01 謡I-Making of Cyborg」も、そうしたリクエストから始まった。太鼓の音とブルガリアンボイスを思わせる女性の声が、荘厳かつ神秘的な奥行きをつくり、聞く者を異世界に飛ばしてしまうような一曲だ。

「最初、押井さんからは『太鼓で』と言われたんです。作品がサイバーな世界だから、逆にプリミティブなものをもってきたらいいのではと思われたんでしょう。でも太鼓の音って、オーケストラに入れるとすぐ消えちゃうんですよ。マスキングされちゃうんですね。それに、リズムだけじゃ音楽的な表現が難しい。そこで『太鼓の上に何がのったら格好いいだろう』といろいろ考えた結果、ブルガリアンボイスがいいなと」

ところが当時、ブルガリアで活動する専門の歌い手は、外部で書かれた譜面の通りに歌う依頼を受けていなかった。そこで川井氏は、アニメ「獣戦士ガルキーバ」の仕事でお囃子を依頼していた民謡の歌い手に声をかける。

「うちにお呼びして、簡単に作ったデモを歌っていただいたんです。それがすごくよかった。すごく格好よくて、押井さんに聴いてもらったら『これいいね!』と。でも、日本人でやるなら言葉は大和言葉にしようと決まって、それであの形態になったんです。とにかく行き当たりばったりなんですよ、すべてが(笑)」

普段は音楽のことを考えていない

名作揃いのディスコグラフィは、名監督たちとの信頼関係を積み重ねた結果でもある。さらに川井氏の音楽がファンを魅了するポイントは、音楽的な引き出しの多さだ。常日頃からメロディやアイデアを考えているのでは……と想像してしまうが、川井氏は笑顔で否定する。

「普段は音楽のことを考えてないです(笑)。『歩いてるときにメロディがふっと浮かんだ』というような方もいらっしゃいますが、僕はそれがなくて。仕事場であるスタジオに入って、その映像を見ながら『さあ作ろうかな』という感じです。車の中では自分のiPhoneが車とリンクして鳴ってくれるので、自分で作ったプレイリストを聞いています。

プレイリストは割と古い曲が多いですね。シカゴやアース・ウィンド・アンド・ファイアーとか、でも特にバート・バカラックが好きなので、『失われた地平線(ロスト・ホライゾン)』とかも聞いてます。あとは好きな日本のアーティスト。山下達郎さんや松任谷由実さん、尾崎亜美さんといった、あの世代の大御所の方ですね。それからparis matchさん。ミズノマリさんというボーカルの方が好きで。そしてプレイリストではないのですが、東京大衆歌謡楽団のライブとか観に行きます。昭和の最初のほうの歌謡曲を歌っていて、結構ぐっときますよ。ファンクラブ入ってますもん(笑)」

自分の曲を何度も聞かない理由

プライベートで好む曲には「歌モノ」が多いものの、「自分で歌モノを作ることはめったにない」と笑う。では、自身の作品でお気に入りは?

「ヒットしたとかではないんですが、実は『風人物語』というアニメーションの音楽が気に入ってるんです。CDの曲順を決めなきゃいけなかった時、そのころに作った音楽を何回もリピートして聞いてたんですね。そこで『あ、これ穏やかでいいな』と初めて気がついたというか。作ってる時はわからなかったんです(笑)」

とはいえ、「自分で自分の曲を『いい曲です』と言えないタイプ」のため、「風人物語」も「ただ自分の中で気に入ってるだけ」と言い添える。また、自身の作品を積極的に聞き返すタイプでもない。

「(制作中に)マスタリングが終わった時とか、音のチェックで聞くことはありますけど、(制作後は)そんなに聞かないですね。なんというか……聞いたところでその作品が変わるわけではないので。聞くと直したくなっちゃうんですよね。盤になったらもう直しようがないので、後悔しかないんです(笑)。『こうすりゃよかった、ああすりゃよかった』『なんでこんなことやっちゃったんだろう』って」

「もっといいものを作りたい」という純粋な思いは、川井氏の音楽が人々を感動させ続ける理由の1つなのかもしれない。

***

デイリー新潮編集部